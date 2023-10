Še danes je pričakovati razmeroma visoke temperature za oktober, nato pa nas bo zajela izrazita hladna fronta, jutranje temperature zraka se bodo spustila do okoli pet stopinj Celzija, dnevne pa bodo okoli 10 stopinj Celzija. Prihaja torej prva resnejša jesenska ohladitev.

Kurilna sezona se tako začenja precej pozno. Kot je pred dnevi za STA povedal meteorolog Brane Gregorčič, smo doslej v zadnjih 60 letih imeli samo pet začetkov kurilne sezone po 15. oktobru. Lani se je kurilna sezona sicer začela v začetku oktobra, v letu 2021 pa konec septembra.

Medtem ko lastniki hiš sami odločajo, kdaj bodo začeli ogrevati svoja bivališča, se kurilna sezona v večstanovanjskih stavbah običajno začne takrat, ko se o tem dogovorijo etažni lastniki, končno odločitev pa po navadi sprejmejo upravniki. Načeloma pa velja pravilo, da se kurjenje začne takrat, ko se zunanja temperatura zraka ob 21. uri tri dni zapored spusti pod 12 stopinj Celzija.

Pred novo kurilno sezono pristojni opozarjajo na pravilno uporabo malih kurilnih naprav, in če je mogoče, zamenjavo starejših z novejšimi, bolj energetsko učinkovitimi napravami. S tem namreč v hladnejšem času leta vplivamo na znižanje onesnaženosti zunanjega zraka in posledično na svoje zdravje in zdravje bližnjih.