Logan Cooley, tretji izbor na naboru lige 2022, je v svojem debiju v dresu Arizone vpisal dve podaji. Še en debitant Matt Dumba je Arizono popeljal v vodstvo po sedmih minutah dvoboja. V začetku druge tretjine je Sean Durzi povišal prednost gostov, preden so s tremi goli odgovorili domačini in povedli s 3:2. Dvakrat je bil natančen Jesper Bratt in enkrat Dougie Hamilton.

Sredi zadnje tretjine je izidi poravnal Nick Schmaltz in tekmo popeljal v podaljške in do kazenskih udarcev, kjer je bila uspešnejša Arizona. Za slednje je bil tokrat v vratih s 33 obrambami zanesljiv tudi Karel Vejmelka, medtem ko se je pri New Jerseyju s tremi podajami izkazal Jack Hughes.

V drugi tekmi večera je Pittsburgh nadigral Washington. Sidney Crosby je bil za pingvine dvakrat natančen, Jevgenij Malkin pa je golu dodal še tri podaje. Pittsburgh je tako omilil uvodni poraz sezone z 2:4 proti Chicago Blackhawks. Washington, ki je v sezono krenil z novim trenerjem Spencerjem Carberyjem, je za uvod vpisal ničlo.

Po prvi tretjini brez zadetkov so bili v drugi precej bolj natančni gostje, ki so z dvema hitrima goloma Malkina in Crosbyja povedli z 2:0. Slednji je sredi druge tretjine še drugič zadel in povišal na 3:0, končni izid pa je tri minute pred koncem tekme postavil Reilly Smith.