Uvodna beseda: Solidarnost in razumevanje

Oktober je prvi zares jesenski mesec – septembra se, če imamo srečo, vendarle še drži pridih poletja. Letos smo jo kar imeli, še v poznem septembru so nas namreč izdatno greli sončni žarki. Oktober je sicer prav tako lahko lep, ni jih malo, ki imajo prav jesen z njenimi toplimi barvami za najljubši letni čas. Mesec se konča z jesenskimi počitnicami – ponekod jim rečejo krompirjeve – ki jih zdaj že tradicionalno izrabimo za enodnevne izlete po Sloveniji in bližnji okolici, prosta dneva pa je s kakšnim dnem dodatnega dopusta mogoče izkoristiti tudi za krajše potovanje. Mimogrede, zadnji oktober in prvi november, ki sta v naših krajih dela prosta dneva, letos padeta na torek in sredo, kar pomeni, da bo s tistim dnem dopusta na voljo pet prostih dni. Kako jih izrabiti, je ena od tem tokratne številke Nike – v prilogi je mogoče najti kar zajetno število strani z namigi oziroma predlogi v zvezi s to temo.