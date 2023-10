Združenje Europa Donna vsako leto oktobra pripravi številne aktivnosti, s katerimi želi povečati ozaveščenost o raku dojk. Ženske imajo pomembno vlogo v družini in družbi. So mame, hčere, žene, sestre, babice, prijateljice, sodelavke … In ozaveščanje o zdravem načinu življenja, preventiva, zgodnje odkrivanje, učinkovito zdravljenje ter celostna obravnava ne le rešujejo njihova življenja, ampak vplivajo tudi na izboljšanje njegove kakovosti in ekonomskega statusa bolnic, njihovih družin ter družbe kot celote. Danes bodo morda tri prebivalke Slovenije izvedele, da imajo raka dojk, vsaj ena bo danes zaradi te bolezni žal umrla. Podatki o raku dojk kažejo, da je ta rak ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj. Zato sta za zmanjševanje umrljivosti pomembna predvsem zgodnje odkrivanje bolezni in takojšnje učinkovito zdravljenje. Pomembno vlogo pri odkrivanju raka dojk ima ženska sama, zato zdravstveni strokovnjaki priporočajo redno in pravilno samopregledovanje dojk. In ne gre samo za številke. Za vsako številko se skriva zgodba neke ženske.

Prav zaradi izjemne aktivnosti Europe Donne in nenehnega ozaveščanja se v javnosti oglasijo številne ženske – dekleta, mame, babice – in delijo svoje zgodbe. S tem ko povedo, kaj se jim je zgodilo in s kakšnimi težavami so se soočale, je bolnicam morda malo lažje. Začutijo, da v tem boju vendarle niso same.

Rožnati oktober 2023

Že več kot 25 let v Združenju Europa Donna Slovenija ozaveščajo o raku dojk in rakih rodil, o pomenu zdravega načina življenja in rednega mesečnega samopregledovanja dojk in o preventivnih presejalnih programih Dora, Zora in Svit. Velik del dejavnosti združenja je namenjen podpori bolnicam in njihovim svojcem ob soočanju z boleznijo.

V letošnji rožnati oktober združenje vstopa s kampanjo »Najboljši prijateljici potipaj po zdravju«, ki ženske poziva k rednemu mesečnemu samopregledovanju dojk in jih hkrati spodbuja, da samopregled in udeležbo na presejalnem programu Dora priporočijo tudi svojim prijateljicam. V oktobru se torej osredotočajo tudi na pomen prijateljstva v času bolezni, saj je poleg zdravljenja za bolnico zelo pomembna tudi psihosocialna podpora.

V znamenju prijateljstva

Številne raziskave kažejo povezavo med zdravim načinom življenja in manjšim tveganjem za razvoj raka dojk. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije bi lahko z zdravim načinom življenja preprečili 30 do 50 odstotkov primerov raka. Z redno telesno aktivnostjo, zdravo in uravnoteženo prehrano, vzdrževanjem ustrezne telesne mase lahko vsak sam veliko prispeva k lastnemu zdravju.

Tanja Španić, predsednica Združenja Europa Donna Slovenija, je ob letošnjem dnevu povedala: »V Združenju Europa Donna Slovenija vstopamo v še en rožnati oktober in kot vsako leto želimo s sporočili o pomenu zdravega načina življenja ter zgodnjega odkrivanja raka dojk doseči čim več posameznikov. Vsak lahko namreč sam s svojimi odločitvami in zdravim življenjskim slogom, ki vključuje uravnoteženo prehrano, redno telesno dejavnost, ohranjanje zdrave telesne mase, izogibanje kajenju in omejevanje uživanja alkohola, prispeva k zmanjšanju tveganja za nastanek raka dojk. V letošnji kampanji pozivamo ženske k rednemu mesečnemu samopregledovanju dojk, ki je pomembno za zgodnje odkrivanje bolezni, in se hkrati osredotočamo na pomen prijateljstva, zato ženske prav tako spodbujamo, da samopregled priporočijo tudi svojim prijateljicam. Ni nam vseeno za naše prijateljice, ne želimo si, da zbolijo. Hkrati nam moč prijateljstva pomaga tudi pri soočanju z boleznijo.«

Kaj je program Roza?

Diagnozi rak dojk in rak rodil sta povezani z dolgotrajnim in napornim zdravljenjem, ki poseže na področje čustvovanja, razmišljanja in medosebnih odnosov bolnice ter odpira številna vprašanja, pri katerih lahko pomaga strokovna psihosocialna pomoč. Zato so že leta 2017 zasnovali program Roza, v katerem so skupaj s partnerji za bolnice in njihove bližnje pripravili različne oblike psihosocialne podpore. Program Roza v obdobju 2017–2025 sofinancira ministrstvo za zdravje, udeležba v aktivnostih pa je brezplačna.

Program so zasnovali v treh sklopih, ki slonijo na ozaveščanju širše javnosti o dejavnikih tveganja in pomenu zgodnjega odkrivanja raka dojk ter rakov rodil, ozaveščanju in opolnomočenju bolnic z rakom dojk in raki rodil, ki lahko s svojimi aktivnostmi prispevajo k izidu zdravljenja, in ozaveščanju o pomenu strokovne podpore svojcem bolnic, ki jih bolezen prav tako prizadene in potrebujejo ustrezno psihosocialno podporo.

Aktivna rožnata

Že četrto leto zapored se Slovenija pridružuje dogodku Race for the Cure, ki je največji evropski športni dogodek za ozaveščanje o zdravju žensk in pomaga lokalnim organizacijam pri zbiranju sredstev za ozaveščanje o raku dojk. Letos poteka nekoliko drugače in ni časovno omejen, spletna platforma pa je aktivna vse leto. To pomeni, da imate do konca leta čas, da se pridružite ali da povabite prijatelje, sodelavce ali bližnje in se prijavite kot ekipa. Prispevki slovenskih udeleženk in udeležencev na dogodku so namenjeni Združenju Europa Donna Slovenija. Prijavni obrazec in več informacij najdete na spletni strani www.raceforthecure.eu. Veseli bodo tudi vaših aktivnosti na družbenih omrežjih. Fotografirajte se ali posnemite video in delite aktivnosti vaše ekipe na facebooku, instagramu ali youtubu, označite Europa Donna Slovenija in uporabite ključnik #RFTC2023.

(Ne)usmiljena statistika

Naj obnovimo, kar je dobro razdelano in znano, pa vendar nikoli prevečkrat povedano. Obstaja več kot 100 vrst raka. Z naprednejšo diagnostiko in določanjem vrst ter podvrst raka jih odkrivajo vse več. Za rakom dojk vsako leto zboli skoraj 1500 žensk in okoli 15 moških. Ja, tako je, številni še zdaj ne vedo, da za tovrstnim rakom obolevajo tudi moški. Rak dojk je sicer visoko ozdravljiv, če je le odkrit dovolj zgodaj. Zato sta za zmanjševanje umrljivosti pomembna predvsem zgodnje odkrivanje bolezni in takojšnje učinkovito ter vsaki bolnici prilagojeno zdravljenje.

Zgodnje odkrivanje

Rak dojk je dobro ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj. Preživetje žensk z diagnozo rak dojk se povečuje, predvsem zaradi zgodnjega odkrivanja in kakovostnega zdravljenja, ki postaja vedno bolj prilagojeno posamezni ženski in njenemu raku.

Redno mesečno samopregledovanje dojk pripomore k zgodnjemu odkrivanju raka dojk. Vsaka ženska bi morala že v mladosti začeti samopregledovanje in tako spoznati svoje dojke. Do menopavze naj bo to reden pregled vsaki peti do sedmi dan po začetku menstruacije, kasneje pa na izbrani dan v mesecu. Za pomoč pri rednem mesečnem pregledovanju sta na voljo tudi brezplačna mobilna aplikacija Breast Test in prikaz na spletni strani breast-test.com.

Kakšno je pravilno samopregledovanje? Samopregledovanje dojk je pomemben del prepoznavanja morebitnih sprememb in znakov raka dojk. Redno samopregledovanje dojk lahko pomaga pri zgodnjem odkrivanju morebitnih težav. V nadaljevanju je opisan postopek takega samopregledovanja. Najprimerneje je, da si dojke pregledujete enkrat mesečno, najbolje nekaj dni po menstruaciji, ko so dojke manj občutljive. Oglejte si svoje dojke v ogledalu, medtem ko stojite naravnost, in sicer enkrat s povišanimi rokami, drugič z dvignjenimi rokami. Ocenite obliko in velikost dojk. Opazujte, ali so vidne spremembe v koži dojk, kot so gube, pordelost, oteklina ali izbokline. Oglejte si, ali so vidne spremembe v obliki ali koži. Uporabite blage pritiske s konicami treh prstov (sredinec, kazalec in palec). Premikajte se v krožnih gibih po celotni dojki, začenši od zunanjega roba in potem v smeri proti bradavici. Pregledovanje bradavice je prav tako pomembno. Rahlo stisnite vsako bradavico in preverite, ali se izloča tekočina (če ni povezana s dojenjem). Če med samopregledovanjem opazite nenavadne spremembe, kot so vozli, trdota, oteklina ali drugi znaki, se nemudoma posvetujte z zdravnikom. Samopregledovanje dojk res ne nadomešča rednih pregledov pri zdravniku in slikovnih preiskav, kot sta mamografija in ultrazvok, a je za pravočasno odkritje najhujšega prav tako pomembno. Zgodnje odkrivanje raka dojk lahko zelo poveča možnosti za uspešno zdravljenje.

*** 600 žensk letno umre zaradi raka dojk in rodil.