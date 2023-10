Tisti, ki spremljamo vašo oddajo in debate po njej na družbenih omrežjih, nismo mogli spregledati naslednjega: v zadnjem letu vas etiketirajo kot »Janševo«, prej ste bili »Kučanovi«. Zakaj je vedno manj razumevanja za to, da novinarjem ni treba biti nikogaršnji, da bi dobro opravljali svoje delo?

Na splošno se mi zdi, da je vloga novinarja vse manj razumljena. Zame je nekaj najbolj normalnega, da novinar vedno kritično obravnava vlado oziroma tistega, ki sprejema ključne odločitve.

Kako zelo vam gre na živce, kadar vas gostje imenujejo »gospa Erika«?

Prav hecno mi je, da so me tako poosebili. Ko smo končevali prejšnjo sezono, smo se na koncu v oddaji tudi malo pošalili na ta račun, a se mi zdi, da se še ni čisto prijelo, ker sem bila že tudi v novi sezoni »gospa Erika«. Mislim, da je to bolj problem nepoznavanja bontona oziroma naslavljanja v javnem prostoru, kot pa da bi bilo mišljeno seksistično ali kakor koli drugače.

Zaradi svojega dela ste pogosto tarča kritik in še česa hujšega. Vas je bilo kdaj res strah?

Ko je bila gonja res velika, sem včasih imela neprijeten občutek, da bi lahko morda to kakšnega skrajneža spodbudilo k nepremišljeni reakciji. Bili so trenutki, ko sem se obrnila, kadar se je kdo pripeljal za mano.

Prijavljate vse grožnje?

Ne vseh, le tiste, ob katerih se počutim ogroženo.

So se kdaj spravili tudi na člane vaše družine?

Posredno so se lotili tudi že podjetja moje družine. Takrat sem se res vprašala, kje smo.

Slovite po svoji pokončnosti. Po kom imate to lastnost?

Pri nas v družini smo vsi pravičniki, to je nekaj, kar so mi vcepili v glavo. Tudi sin je takšen, večkrat se je denimo v šoli postavil za sošolca, ki je bil po krivem česa obtožen, potem pa smo dobili obvestilo, da se vmešava v spore. (Smeh.) Sicer pa imam po ženski strani družine tudi precej oster jezik in neposrednost, teta in mama me najbrž pri tem prekašata, pa tudi hči je takšna. Mislim, da bi zlahka vodila Tarčo. (Smeh.)

Po nekaterih oddajah ni nič več, kot je bilo

Na kaj ste najbolj ponosni, da vam je z oddajo uspelo spremeniti?

Prva udarna oddaja, ki smo jo delali še pod urednikovanjem Lidije Hren, je bila tista s preplačili posrednikov pri nabavi medicinske opreme. Težko sicer rečem, da se je res kaj bistvenega spremenilo, saj vsi dobavitelji še naprej poslujejo tako pod levimi kot pod desnimi vladami, mislim pa, da nikoli več ne bo tako, kot je bilo. Če drugega ne, so zdaj dostopi do informacij lažji. Tudi tista oddaja o maskah je imela velik odmev. Kakšen je bil učinek, težko rečem. Zame je bistveno, da stvari pokažemo, razkrijemo, potem – na očeh javnosti – postane nadzor precej ostrejši. To je naš namen.

Kako nemočno pa se počutite, kadar kljub vsem dokazom stvari še vedno potekajo po ustaljenih tirih?

Tega je veliko, predvsem imam občutek, da pogosto potem v zakulisju te stvari potekajo dalje, po možnosti v soglasju levih in desnih.

Koliko odgovornosti čutite do žvižgačev?

Maksimalno. Zame je zaupanje največ. Ravno te dni razmišljam o primeru Ivana Galeta, ki nam je razkril nepravilnosti pri nabavi zaščitne in medicinske opreme v prvem valu epidemije covida-19. Tu se lepo pokaže, kakšen je na splošno odnos do žvižgačev v Sloveniji. Njemu ta vlada ni nikdar povrnila položaja, tako da je to sporočilo drugim, da se to ne splača. Saj pri tem nismo edini, tudi v tujini so primeri, ko preganjajo žvižgače.

Se kakšne teme ne bi lotili, če bi obstajala velika verjetnost, da bi si zaradi razkritja kdo vzel življenje?

To pa zagotovo. Pred vsako občutljivo temo poteka temeljit pogovor, kakšne bi lahko bile posledice. Denimo kriminaliziranja vedenja mladih ljudi, ki so naredili neumnost in kaj neprimernega objavili, storili, se kot odgovoren medij nikdar ne bi šli. Take teme je treba obravnavati zelo previdno, da ne bi koga potisnili v stisko, kar se dogaja na družbenih omrežjih. Tu gre za temelje človečnosti; najprej si človek, potem si novinar.

Kot ženska se je morala bolj dokazovati

Ste imeli pri svojem delu kdaj občutek, da se morate bolj dokazovati zgolj zato, ker ste ženska?

Da. Tudi pri tem poklicu se mi zdi, da velja, da je moški kot tak večvreden. Na začetku sem imela občutek, da sem bila kot kritična ženska takoj označena za nadležno in sem bila zaradi tega deležna veliko več kritik, kakor bi jih bil moški na mojem mestu, tako da je bilo potrebnega kar nekaj časa, da me niso več dojemali v smislu spola, ampak kot voditeljico oddaje in novinarko.

Ste bili deležni tudi osladnih sporočil ali poskusov osvajanja vaših sogovornikov?

Sogovornikov ne. Kolikor imam stika z njimi pred studiem, opažam, da imajo pogosto tremo in se bolj ukvarjajo s sabo kakor z mano, je pa tega kar veliko prek družbenih omrežij. Dobivam tudi neprimerna sporočila. A temu se nasmejiš, bolj kritično je, kadar gre za nadlegovalce in zalezovalce. Imela sem že zelo neprijetne občutke, ko sem se spraševala, ali me nekdo čaka, ali bo šel morda za mano z avtom do doma ali kaj takšnega. Nikoli namreč ne veš, ali bo tak človek ostal pri besedah oziroma pri komuniciranju prek družbenih omrežij ali bo prestopil mejo.

Kako pa prevetrite glavo po napornem delu?

Po navadi je tako, da se v petek stvari še malo meljejo, sploh če so kakšni negativni odzivi, do sobote sem pa že v redu. Do ponedeljka se že čisto regeneriram, tako da lahko potem delam s čisto glavo.

Kaj pa vas najbolj sprošča?

Narava, še posebno gozd, in šport. Zdi se mi, da če imaš dosti fizične kondicije, imaš s tem tudi psihično. Lažje tudi obvladuješ ves stres in odganjaš bolezni. Ravno smo se šalili pri nas v Tarči, da če že kdo zboli, je to od petka do ponedeljka. Tudi otroka sem že tako natrenirala. Ravno zdaj se je zgodilo, da je hči v petek dobila vročino, do ponedeljka pa je bila že v redu in je lahko šla v šolo.

Koliko pa je v vašem življenju še prisoten ples?

Zdaj plešem toliko, da hčer vozim na balet. Vedno si govorim, da se moram znova angažirati, da ne bom v pokoju, preden se bom spravila k temu. Moje kolegice plešejo ljubiteljsko, tako da enkrat bom, ne vem pa, kdaj.

Vam je kdaj žal, da se niste odločili za študij plesa v ZDA, ampak za novinarstvo?

Pogosto se sprašujem, ker sem bila z eno nogo že na poti, kaj bi bilo, kje bi bila in kaj bi počela, če bi šla v ZDA. Po drugi strani se mi zdi, da sem se s plesno kariero kar dolgo ukvarjala, tako da bi težko rekla, da nisem izpolnila teh svojih sanj. Poleg tega je plesna kariera zelo kratka, praktično tam do 30. leta, potem pa si lahko samo še pedagog. Že po 20. letu začne telo pešati, takoj vidiš, kako se zmanjšuje elastičnost. Imam tudi veliko posledic zaradi nezaceljenih poškodb, ki se mi vlečejo še od takrat.

V politiko nikoli

Mnoge vaše kolegice so se odločile za vstop v politiko. Vas to ne mika?

Absolutno ne. Zdi se mi, da je politika tak posel, ki bi težko shajal z mojo osebnostjo. Vem, da ima marsikdo občutek, da bo lahko v politiki naredil nekaj, česar tu ni mogel, sama pa menim, da imam kot novinarka veliko večjo vlogo tukaj, da lahko več prispevam k dobrobiti države, kot bi lahko v politiki.

Se odnos med nekdanjimi kolegi, ki ste na različnih bregovih, močno spremeni?

Z nobeno od kolegic, ki so odšle v politiko, nisem tesna prijateljica. Z njimi korektno sodelujemo, jasno pa je, da smo, ko gre za profesionalna vprašanja, na nasprotni strani, to je treba razumeti in osebne zadeve pustiti ob strani. Sem pa že v preteklosti imela izkušnjo, da ko je nekdo odšel na drugo stran, ne le v politiko, temveč tudi drugam, denimo v odnose z javnostmi, odnos nikoli ni bil več enak.

Pred leti ste delali na komercialni televiziji, pa ste presedlali na javno. Zakaj se vam zdi javni medij tako zelo pomemben?

Mogoče ljudje nimajo tega občutka, a mi smo res neodvisni od lastnikov. Kvečjemu smo lahko odvisni od politike, ki seveda vedno posega v ta medij, to je jasno, je pa to velika razlika, saj politiki lahko zapreš vrata pred nosom, težje pa to narediš zasebnemu lastniku. V sedmih letih Tarče mi ni nikoli nihče ničesar prepovedal ali kaj zahteval. Saj so poskušali, bili so tudi klici z vprašanji, kaj delamo, kdo bo prišel in zakaj ta, a smo se vsega ubranili. Veliko težje je to narediti v zasebnem mediju, ki je odvisen od oglaševanja, tudi državnih podjetij, pa od drugih poslov, recimo povezanih z občinami. In tukaj – se mi zdi – je ta velika vrednost, ker lahko res rečeš, da delaš za javni interes, da nimaš nobene druge agende. Pri medijih v zasebni lasti so pri meni vedno vprašanja, zakaj se ta tema odpira, zakaj pa druge ni nikjer.

