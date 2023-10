Za postavitev diagnoze, da imamo kronično obstruktivno pljučno bolezen (KOPB), je potrebna še preiskava delovanja pljuč, imenovana spirometrija. Gre za preiskavo, staro več kot 150 let, a še vedno učinkovito. Namenjena je meritvam volumna zraka v pljučih, ki ga bolnik lahko izdihne po predhodnem maksimalnem vdihu – temu volumnu pravimo vitalna kapaciteta (VC). Istočasno izmerimo tudi hitrost izdiha zraka, ki je pri KOPB zmanjšana. Izdih se podaljša, pretok zraka iz pljuč je upočasnjen. Odčitek rezultata sodobnih aparatov – spirometrov – je enostaven, preiskava je neboleča in končana v desetih minutah, na podlagi rezultata pa postavijo pravilno diagnozo – KOPB – in težavnostno stopnjo te bolezni, ki bolnika potem spremlja vse življenje in narekuje ustrezno zdravljenje.

Za kakšno povezavo gre?

KOPB se pogosto pojavi pri kadilcih in jo zaznamujejo težave z dihanjem. Sladkorna bolezen pa je presnovna bolezen, ki vpliva na raven sladkorja v krvi. Raziskave kažejo, da med KOPB in sladkorno boleznijo obstaja povezava. Pri ljudeh s KOPB obstaja povečano tveganje za razvoj sladkorne bolezni, medtem ko sladkorna bolezen lahko poslabša simptome KOPB. Prim. prof. dr. Stanislav Šuškovič, ki se v Bolnišnici Golnik že vrsto let ukvarja s pljučnimi boleznimi, tudi s kronično obstruktivno boleznijo, opozarja, da pojav bolezni diabetikom še dodatno zaplete življenje.

Strokovnjaki poudarjajo pomen celostnega pristopa k zdravljenju bolnikov s KOPB in sladkorno boleznijo. To vključuje nadzorovanje dihalnih simptomov KOPB, kot sta kašelj in težko dihanje, ter skrb za nadzor ravni sladkorja v krvi. Redno spremljanje in ustrezna terapija sta ključna za izboljšanje kakovosti življenja bolnikov.

Kadilci in tveganje

Pri kadilcih obstaja povečano tveganje za razvoj tako KOPB kot sladkorne bolezni. Strokovnjaki poudarjajo pomembnost opustitve kajenja za zmanjšanje tveganja za obe bolezni in izboljšanje splošnega zdravja. Pri zdravljenju bolnikov s KOPB in sladkorno boleznijo je pomembno upoštevati posamezne potrebe in značilnosti vsakega bolnika. To vključuje prilagoditev terapije in načrta zdravljenja glede na resnost bolezni, druge zdravstvene težave in življenjski slog posameznika. *