Govorimo o sezonskem premiku imunskega sistema. Jeseni so ljudje bolj nagnjeni k prehladom in gripi, kar povezujemo z večjo gostoto ljudi v zaprtih prostorih in spremembami v temperaturi. Imunski sistem se mora enostavno prilagoditi različnim patogenom, ki krožijo v tem obdobju. Saj veste, že ptički na veji čivkajo, kako je z vitaminom D in imunskim sistemom. Jesen je čas, ko se dnevi krajšajo in sonce manj sveti. To lahko vodi v pomanjkanje vitamina D, ki igra pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema. Zato je pomembno, da ljudje v jesenskih mesecih poskrbijo za zadostno količino tega vitamina.

Alergije in imunski odziv

Jesen je zaradi padanja listja in sproščanja peloda tudi sezona alergij. Imunski sistem ljudi, ki so alergični, se na te dražljaje odzove na različne načine, kar povzroča simptome alergij, kot so izcedek iz nosu in kihanje. Ali celo kaj bolj resnega. Prehrana ima ključno vlogo pri delovanju imunskega sistema. Jeseni je na voljo številna sezonska zelenjava, tudi sadje in začimbe, vse to pa vsebuje hranila, ki podpirajo imunski sistem. Citrusi denimo vsebujejo vitamin C, buče in korenje pa vitamin A in betakaroten. V jesenskih mesecih je torej ključno, da negujemo svoj imunski sistem, tako da se izogibamo stresu, jemo zdravo, se izogibamo prehladom in gripi ter poskrbimo za ustrezno količino vitaminov in mineralov. S tem bomo ohranili svoje zdravje in se bolje zaščitili pred jesenskimi izzivi.

Ta nesrečni stres

Jesen je pogosto povezana s povečanim stresom, še posebej pri šolarjih, ki se vračajo v šolo, in njihovih starših. Stres lahko oslabi imunski sistem, zato je pomembno skrbeti za svoje čustveno počutje. Imunski sistem in stres sta tesno povezana, saj stres lahko pomembno vpliva na delovanje imunskega sistema. Imunski sistem je kompleksen obrambni mehanizem telesa, ki ščiti pred tujki, kot so virusi, bakterije in drugi patogeni. Stres pa je fiziološki odziv na psihične ali fizične pritiske, ki vključuje sproščanje stresnih hormonov, kot je kortizol, ta pa lahko zavira delovanje imunskih celic, denimo limfocitov. To lahko vodi v oslabljen imunski odziv telesa na patogene.

Čeprav je kratek stres lahko koristen za mobilizacijo telesa v kriznih situacijah, kroničen stres včasih povzroči dolgotrajno zatiranje imunskega sistema. To povečuje tveganje za okužbe, saj je telo manj sposobno učinkovito se boriti proti patogenom. Stres lahko pripomore h kroničnemu vnetju v telesu, kar je povezano s številnimi kroničnimi boleznimi, kot so srčna obolenja, diabetes in avtoimunske bolezni. Vnetje včasih imunski sistem dodatno oslabi, saj zahteva energijo, ki bi jo telo sicer usmerilo v boj proti okužbam.

Ljudje, ki doživljajo stres, so bolj dovzetni za okužbe, kot sta prehlad in gripa. Prav tako stres včasih poslabša simptome teh okužb in podaljša čas okrevanja.

Pomembno je, da se naučimo stres učinkovito upravljati. To vključuje tehnike sproščanja, na primer jogo, meditacijo in globoko dihanje ter zdrav življenjski slog. Seveda ne smemo pozabiti na uravnoteženo prehrano in redno telesno aktivnost. Zmanjšanje stresa resnično pomaga ohranjati imunski sistem v optimalnem stanju.

Negativno učinkovanje kroničnega stresa na imunski sistem je dobro dokumentirano, zato je pomembno, da si prizadevamo za zmanjšanje stresa in vzdržujemo zdrav življenjski slog. Tako bomo imunski sistem ohranili v najboljšem možnem stanju ter preprečili okužbe in kronične bolezni.

*** 72 % ljudi naj bi se soočalo s stresom.

*** Kratkotrajen stres je lahko dobrodošel, paziti se moramo kroničnega, ki se ponavlja.