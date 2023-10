Mir in stik z naravo, sezonske in hišne jedi, doma pridelana hrana in pijača, gostoljubnost kmečke družine, stik z domačimi živalmi, številne možnosti za aktivnosti v naravi tako za otroke kot odrasle, butična ponudba, majhnost ter avtentična ponudba so prednosti ponudbe slovenskih turističnih kmetij.

Slovenske turistične kmetije so danes povsem primerljive s tujino, še posebej se lahko postavijo ob bok avstrijskim in tistim na Južnem Tirolskem, ki na tem področju prednjačita. Navedeno velja tako glede same povezanosti in organiziranosti turističnih kmetij kot tudi same ponudbe hrane na kmetijah. Naše kmetije z nastanitvijo v večini primerov nudijo nočitev z zajtrkom ali pa polpenzion, izletniške kmetije pa nudijo toplo pripravljeno hrano za vnaprej naročene goste. V tujini medtem prevladujejo apartmaji, izletniške oblike turizma ne poznajo, imajo le Buschenschanke, ki so podobni našim vinotočem.

Seveda se je treba zavedati, da počitnice na turističnih kmetijah niso takšne kot denimo oddih na morju ali v zdraviliščih. Preživimo jih namreč v tesnem stiku z naravo in ljudmi ter z njihovo kulturo. Primerne so tako za starejše kot mlajše, saj bodo odrasli na kmetijah našli kotičke miru in sprostitve, otroci pa igrišče brez meja, domače živali in pustolovščine, ki jih v mestu ni.

Kot navajajo v Združenju turističnih kmetij Slovenije, ki deluje že več kot 25 let in trenutno združuje 405 članov iz vse regij v Sloveniji (največ je članov iz savinjske, goriške, gorenjske in podravske regije, saj je v teh regijah tudi največ kmetij), so prednosti tovrstnega turizma v osebnem pristopu do gosta, nemnožičnem/nemasovnem turizmu, kjer gost ni številka, doživetju po meri gosta, lokalno pridelani in sezonski hrani ter avtentični in butični ponudbi.

Obisk slovenskih turističnih kmetij lahko načrtujete v vseh letnih časih, saj je večina odprtih skozi vse leto. Ker vsak letni čas na kmetiji zahteva svoja opravila, je pomembno le, da se za obisk predhodno najavite. Tudi jesen je torej kot ustvarjena za to, da preživite nekaj dni na kateri od slovenskih turističnih kmetij.