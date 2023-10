Hrvaška Istra, Kvarner in Dalmacija ponujajo obilo turističnih užitkov, ki vam bodo še dolgo ostali v spominu. Raziskujte in uživajte.

Hrvaška Istra: čarobnost narave in kulinarična razvajanja

Istra je znana po svoji čudoviti naravi, zgodovinskih mestih in izjemni kulinariki. Jeseni je ta regija še posebej očarljiva, saj se narava obarva v tople jesenske barve, v oljčnih nasadih se začnejo trgatve, vinarji pa v vinskih kleteh čakajo na novo vino in upajo, da bo še boljše od lanskega. To je čas, ko se človek lahko umiri in maksimalno uživa v radostih življenja.

Pri tem obiskovalec ne sme zgrešiti vsaj petih znamenitih krajev vzdolž zahodne istrske obale, polne turističnih točk in bogate zgodovine: Grožnjana, Motovuna, Poreča, Rovinja in Pulja. Grožnjan bo očaral umetnike, saj je mesto posejano z galerijami in umetniškimi delavnicami. V Motovunu, obdanem z obzidjem visoko nad dolino reke Mirne, se boste sprehodili po slikovitih uličicah. V Poreču lahko obiščete znamenito Evfrazijevo baziliko, uvrščeno na seznam Unescove kulturne dediščine. Rovinj, slikovito obalno mesto, je s svojo barvito arhitekturo in ozkimi ulicami odličen za sprehode, zvonik tamkajšnje cerkve svete Evfemije pa omogoča osupljive razglede. V Pulju si oglejte starodavni rimski amfiteater in ostanke rimske arhitekture. Mesto je tudi odlično izhodišče za obisk naravnega parka Kamenjak.

Vse to zaokroža vrhunska kulinarika. Jesen je namreč v Istri čas tartufov. Zato le poskusite tartufovo omako na testeninah ali pa se odpravite na iskanje tartufov s specialno usposobljenimi psi. Če vam to ne tekne, so še vedno na voljo odlične mesne specialitete ali morske dobrote. Poskusite sveže ujete ribe in morske sadeže v lokalnih restavracijah ob obali. Ne pozabite na slavno buzaro.

Kvarner: očarljivi otoki in morski užitki

V jesenskem času otoki v Kvarnerju, kot so Krk, Cres, Lošinj in Rab, ponujajo prav posebno oazo miru, brez gneče in vsega, kar z njo prihaja. Znani so namreč po čudovitih plažah, bogati zgodovini in odlični gastronomski ponudbi, kar je eden od adutov gostinstva in turizma na Krku. Kombinacija, ki nikogar ne bo pustila ravnodušnega.

V očarljivem mestu Krk na istoimenskem otoku se lahko brez težav izgubite v številnih ozkih ulicah, polnih trgovin in restavracij. Nujen je tudi obisk tamkajšnje katedrale in trdnjave Frankopan. Na Lošinju uživajte v aktivnostih ali se napolnite z energijo na mirnih sprehodih v neokrnjeni naravi, po kateri slovi ta otok. Obiščite naravni rezervat Čikat, kjer lahko opazujete tudi delfine. Na otoku Cres raziskujte slikovite vasi in naravne lepote, kot je jezero Vrana. Staro mesto Rab pa je znano po svojih srednjeveških stolpih in številnih trgovinah z zanimivimi spominki.

Odkrijte jesenski sijaj Dalmacije

Dalmacija, ena najlepših in najbolj priljubljenih obalnih regij na Hrvaškem, očara s svojo lepoto vse leto. A jesen ima poseben čar. V tem letnem času se število turistov v Dalmaciji zmanjša, kar pomeni manj gneče na plažah, v mestih in pri odkrivanju narave ter znamenitosti. To omogoča bolj sproščeno uživanje v vsakem trenutku in možnost pristnejše povezave z lokalno kulturo.

Jesen je idealen čas za obisk Narodnega parka Krka. Barve narave so osupljive, slapovi so polni vode, sprehajate se lahko po urejenih poteh brez vrveža turistov. Obvezen je tudi obisk Splita, kjer stoji Dioklecijanova palača, ena najbolj znanih zgradb v mestu, ali pa Dubrovnika, obalnega bisera Hrvaške. Jeseni boste lahko občudovali zgodovino in arhitekturo brez dolgih vrst in gneče ob vhodih v znamenite zgradbe tudi v številnih drugih lepih mestih, kot sta Zadar in Šibenik. Navdušile vas bodo tudi dalmatinske plaže, ki so v tem letnem času še vedno privlačne. Morje je toplo, sonca pa v izobilju, zato lahko uživate v mirnem sončenju in osvežujočih kopanjih.

Svoje razvajanje morate nujno popestriti z obiskom katere od tamkajšnjih gostiln, restavracij ali konob, saj je tako kot ostala Hrvaška tudi Dalmacija znana po odlični hrani. Jeseni boste imeli priložnost poskusiti sezonske specialitete, kot so sveži morski sadeži, divjačina in domače vino. Vse to bo nadgradilo še bogato festivalsko dogajanje, ki ga jeseni ne manjka tudi na drugih koncih hrvaške obale. Takrat se namreč odvijajo različni kulturni in glasbeni dogodki, zato je to odlična priložnost, da doživite lokalno zabavo in se povežete z domačini. *

*** Po podatkih evropske komisije je hrvaški Jadran najčistejše morje v Evropi. Ima 1246 otokov in prve svetovne orgle, na katere igrajo morski valovi. Najdemo jih v Zadru, mestu, ki ga je režiser Alfred Hitchcock opisal kot obmorsko mesto z najlepšim sončnim zahodom na svetu.

*** Če vas jesenski koraki ponesejo v Istro, ne zamudite največjega triatlona na Hrvaškem in v tem delu Evrope: Plava laguna Ironman 70.3 Poreč, Istra, Hrvaška. Potekal bo 15. oktobra v Poreču.