Medtem ko nekateri jesenske šolske počitnice izkoristijo za pohodništvo in izlete v naravo, se drugi podajo tudi v bolj oddaljene kraje ali na oddih v katere izmed toplic. Počitnice lahko izkoristimo za celotedenski oddih ali za enodnevne izlete. Slednje lahko tudi kombiniramo z izleti v naravo in obiskom muzejev.

Kam naj jo torej mahnemo?

Tako lahko denimo izlet v Zgornjesavsko dolino, ki poleg pohodniških poti ponuja tudi udobno kolesarsko stezo, dopolnimo z obiskom Planinskega muzeja v Mojstrani, Liznjekove domačije v Kranjski Gori, Escape muzeja Kajžnkova hiša v Ratečah ali ogledom zbirke fosilov in kamnin Jožeta Bediča v Kosovi graščini na Jesenicah, ki predstavlja največjo in najpomembnejšo zbirko paleozojskih fosilov v Sloveniji ter eno najimenitnejših v jugovzhodni Evropi.

Tudi sicer se Slovenija lahko pohvali ne le z neštetimi naravnimi lepotami, temveč tudi s poučnimi (muzejskimi) zbirkami in razstavami. Med otroki sila priljubljenje denimo Park vojaške zgodovine v Pivki, kjer si lahko ogledajo notranjost podmornice ali virtualno letijo z letalom MiG. Narave željni se tam lahko odpravijo tudi v Ekomuzej pivških presihajočih jezer. V njem bodo izvedeli, kako jezera nastanejo in kako z njimi živijo domačini, spoznali bodo tudi njihove prebivalce. Spoznavanje lokalnih posebnosti je tako zelo primerno tudi za družinski izlet.

Obilo možnosti tudi za plavanje

Če že jeseni pogrešate vodne dogodivščine, Slovenija ponuja tudi številne možnosti oddiha v termah. Nekatere med njimi so pri otrocih še posebej priljubljene, poleg bazenskih kompleksov pa ponujajo tudi doživetja v naravi. Tako lahko ob obisku Term Olimia skočimo še do Jelenovega grebena in v muzej na prostem, v katerem je mogoče videti tudi čarovnice, po kopanju v Termah 3000 pa do mlinov in brodov na Muri ali tamkajšnjega Otoka ljubezni.