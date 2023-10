1. Italija

Italijanska zgodovina, kultura in kulinarika, pa tudi bližina, med prazniki najpogosteje vabijo v Benetke, Rim, Firence in Cinque Terre (pet dežel oziroma pet obmorskih vasic, strnjenih vzdolž ligurske obale). Zlasti Benetke so tiste, v katere se marsikdo vrača. Vsekakor navdušujejo otoki – mesto se namreč razteza na 117 majhnih otočkih močvirnate Beneške lagune. Najbolj slovijo otoki Murano, kjer si je vredno ogledati tovarne stekla in pihalce, Burano, kjer izdelujejo čipke, in otok Torcello.

2. Avstrija

Na seznamu avstrijskih mest sta vsekakor Dunaj in Salzburg. Prvi slovi po najbolj znani čokoladni torti na svetu –​ Sacherjevi torti​, ki ima celo svoj mednarodni dan (5. december). Salzburg, Mozartovo rodno mesto – zato od tu izvirajo Mozartove kroglice, ki jih izdeluje pravnuk samega izumitelja – se lahko pohvali s St. Peter Stiftskulinarium, najstarejšo restavracijo srednje Evrope, adrenalinske navdušence pa vabi v Hangar-7, dom letalske flote The Flying Bulls in obsežne zbirke dirkalnikov F1.

3. Grčija

Atene, Santorini in Mikonos – trije biseri Grčije, kjer vstopite v preteklost, v kateri so Grki postavljali temelje tragediji, drami in demokraciji. Grčija je najbolj sončna država v Evropi, saj je sonce na nebu povprečno 250 dni na leto. Zahvaljujoč filmom, kot so Mamma Mia, Moja obilna grška poroka ali Grk Zorba, je svet spoznal grško glasbo in grško navdušenje nad plesom ter razbijanjem krožnikov. Grki se zelo radi veselijo in ljubijo ples.

4. Španija

Temperamentna Španija med prvimi asociacijami pred oči prikliče Baziliko Svete družine (Sagrada Familia), delo slovitega arhitekta Antonija Gaudija, ki ga je posvetil celo papež Benedikt XVI. Gradijo jo že skoraj 140 let, z leta 2026 se je dokončanje podaljšalo za nedoločen čas. Španija je tudi dežela nogometa. V Barceloni je tako obisk stadiona Camp Nou obvezen za vsakega oboževalca barcelonskega kluba. Druga asociacija je Don Kihot, »prvi moderni evropski roman« in za Biblijo druga največkrat prevedena knjiga na svetu. Večina španskih mlinov na veter, kot so tisti, opisani v romanu, stoji v pokrajini Kastilja - La Manča v osrednji Španiji.

5. Portugalska

Lizbona, glavno in največje mesto na Portugalskem, je na vrhu najbolj priljubljenih turističnih destinacij v Evropi. Znana je po sončnem vremenu, pisanih zgradbah, kulinaričnih presežkih, na njenih ulicah pa se je v začetku 19. stoletja rodila tudi glasba fado, kar v portugalščini pomeni usoda. V svoje osrčje vabi tudi Porto, eno najbolj simpatičnih in slikovitih mest na Portu­galskem. Kadar govorimo o Portugalski, prav tako ne moremo preskočiti okrepljenega, rdečega in sladkega portovca. Vino se za svoj sloves lahko zahvali Angležem, ki so mu med transportom dodajali grozdno žganje, in je danes znano po vsem svetu.

6. Francija

Kot je rekla Audrey Hepburn: »Pariz je vedno dobra ideja.« Romantika, ki zajema obisk neštetih ikon: Notre Dame, Slavolok zmage, Elizejske poljane, Louvre, Versailles in seveda Eifflov stolp, ki ga prebarvajo vsakih sedem let in za to porabijo 60 ton barve. Več kot polovica turistov, ki vsako leto pridejo v Pariz, mesto obišče s svojimi otroki. Zanje je uvod v francosko kuhinjo vsekakor Disneyjeva knjiga Ratatouille, za zabavo pa poskrbita zabaviščni Park Asterix, namenjen vsem ljubiteljem stripov z galskim junakom Asterixom in adrenalinskih doživetij, ter seveda Disneyland, ki je lani praznoval 30-letnico delovanja.

7. Češka

Praga, Brno in Karlovi Vari. »Praga je mati vseh mest; svoje kremplje bo zasadila vate in te ne bo nikoli več izpustila,« je Kafka zapisal o češki prestolnici. Čehi so svetovni prvaki v pitju piva, uveljavljajo pa se tudi kot pionirji v pivski zdraviliški kulturi. Pravi ljubitelj piva si lahko privošči popolno doživetje v enih od pivskih toplic, kjer nudijo pivske kopeli ter masaže in obloge z ječmenom in hmeljem. Kopalne kadi pivskih toplic v Karlovih Varih so ročno izdelane iz hrastovine in vsebujejo originalen recept s pivskim kvasom, izbranimi vrstami hmelja ter sladom. Med pivsko kopeljo si lahko naročite tudi neomejene količine točenega piva.

8. Madžarska

Budimpešta, Blatno jezero in Eger. Ena izmed turistično najbolj privlačnih destinacij na Madžarskem je gotovo Blatno jezero oziroma Balaton, ki med drugim slovi po mestecu Heviz tik ob jezeru, katerega voda ima povprečno letno temperaturo 33 stopinj, kar omogoča kopanje tudi takrat, ko je okolica prekrita s snegom. Prestolnica Madžarske je veličastno mesto ob bregovih Donave, polno mostov, ki ga povezujejo. Opera, parlament in kraljeva palača v Budimpešti so samo nekateri junaki bogate mestne izložbe, vsekakor pa ne gre izpustiti tudi mesta Eger, ki sodi med priljubljene vinske destinacije. Slovit je Egri Bikaver, bikova kri, rdeča zvrst, o kateri so branilci mesta raznesli govorice, da je to vino, mešano z bikovo krvjo, da bi z njimi strašili turške oblegovalce.