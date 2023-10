Osrednja Hrvaška skriva množico srednjeveških mest in podeželskih dvorcev. To niso le dih jemajoče zgradbe na slikovitih hribčkih s prekrasnim pogledom na okolico, ampak tudi mesta, kjer se lahko potopite v preteklost in srednjeveško življenje. Potujte med legendami, neodkritimi skrivnostmi in kulinaričnimi vrhunci.

Po poteh viteških zvezdnikov in zgodovinskega navdiha

Spoznajte plemiško-gospodarski kompleks Jelačićevih Novih dvorov in gradu Lužnice v Zaprešiću, impozanten Veliki Tabor blizu Desinića, romantičen Trakošćan blizu meje s Slovenijo, ponosen grad Zrinskih v Čakovcu, grad z dvema stolpoma v Zgornji Reki ter številne druge gradove, ki so bili nekoč središče hrvaškega življenja, dela, kulturnega in političnega delovanja. S svojo impresivno arhitekturo, bogato zgodovino, odkritimi in neodkritimi skrivnostmi ter številnimi legendami vas bodo hrvaški dvorci začarali, nekateri pa bodo morda služili celo kot navdih za nove knjige, filme ali nadaljevanke.

Iz Zagreba v neokrnjeno naravo

Zagreb, prestolnica Hrvaške, turiste že leta privablja s svojo raznoliko ponudbo turističnih znamenitosti. V starem mestnem jedru boste očarani nad čudovito arhitekturo, kjer prednjači impozantna katedrala Marijinega vnebovzetja in svetega Štefana in Ladislava ter eden najstarejših arhitekturnih spomenikov v Zagrebu, z barvitimi stenami okrašena cerkev svetega Marka na istoimenskem trgu. Tu je še svetovno znan Muzej sodobne umetnosti, največja muzejska ustanova v južni Evropi, ki muzejsko sceno v glavnem hrvaškem mestu dela izjemno.

Če si zaželite počitka v zelenju, se lahko kadarkoli odpravite v Maksimir ali številne vrtove in parke, ki jih v Zagrebu ni malo. Za popoln odklop od mestnega vrveža je nedaleč stran Medvednica, gorski masiv z gostim gozdom bukve, hrasta, kostanja in jelke, ki sodi med najbolj priljubljene izletniške točke Zagrebčanov in njihovih gostov. Tam boste uživali v prekrasnih razgledih s srednjeveškega gradu Medvedgrad, le pol ure hoje oddaljenega od zadnjih mestnih hiš Zagreba.

Od bivališča jamskega človeka do termalnih užitkov

V hrvaškem Zagorju, obdanem z idiličnim gričastim pejsažem in prežetem z rekami, najdete Krapino. Kraj, ki je že od nekdaj znan po številnih termalnih virih, kot so bližnje Tuheljske in Stubiške toplice. Svetovno znan je postal že leta 1899, ko je prof. Dragutin Gorjanović Kramberger na Hušnjakovem bregu odkril ostanke diluvijskega človeka, znanstvenikom znanega pod imenom Homo sapiens neanderthalensis, turisti pa ga poznajo kot krapinskega pračloveka. Gorjanović Kramberger je v šestih letih izkopavanja odkril približno 3000 paleontoloških ostankov neandertalcev in živali, kar je nedvomno največja takšna zbirka na svetu.

Če želite ob tem najti še enega izmed redkih krajev, kjer se danes lahko preizkusite v izpiranju zlata na reki in obenem uživate v kopanju, se brezskrbno peljete po kolesarskih stezah in preizkušate odlična vina, se odpravite na skrajni sever, na tromejo med Slovenijo, Madžarsko in Hrvaško. Spoznajte Medžimurje in njegovo glavno mesto Čakovec, ki ga imenujejo tudi »cvetlični vrt Hrvaške«, ter Terme Sveti Martin.

Pot vas lahko popelje tudi vzhodno od Zagreba, do Podravine. To bogato ribiško in lovsko območje z urejenimi kolesarskimi stezami, ki se vijejo skozi čudovite pokrajine ob jezeru Šodrenice, je obdano z gorovjema Bilogore in Kalnika ter reko Dravo. Na tem območju je tudi Hlebina, kraj, ki v svetu velja za zibelko naivnega slikarstva.

Kulinarična rustika, ki ji ni para

Raziskovanje kulturno in zgodovinsko bogate osrednje Hrvaške nedvomno zaokroža njena posebna kulinarika. To območju, ki je ponosno na največjo koncentracijo gradov takoj za dolino reke Loare v Franciji, bogatita tudi razkošna gastronomska ponudba in plemenita kapljica tamkajšnjih vrhunskih vin.

Nikakor ne smete zgrešiti tradicionalnega kravjega sira iz Podravine, različnih salam, kremnih rezin in vin, kot so bermet iz Samobora ter graševina in beli pinot. Dovolite si, da vas navdušijo okusi tradicionalnih zagorskih specialitet, od ajdove kaše in koruzne zlevanke do tipične zagorske specialitete, purana z mlinci.

Vrhunski okusi z izjemno zgodovino in kulturno dediščino, ravno prav začinjeni z domačnostjo osrednjih Hrvatov, bodo na vas zagotovo naredili nepozaben vtis. Če k temu dodamo še prelepe jesenske barve in ugodne vremenske razmere, bo vse to zagotovo pomembna izkušnja na vaši turistični poti, ki se je boste še dolgo spominjali in govorili o njej.

*** V krapinski jami je živelo od 60 do 70 praljudi. Na tem mestu stoji Muzej krapinskih neandertalcev, eden najsodobnejših muzejskih projektov na Hrvaškem in v tem delu Evrope. Cena vstopnice je deset evrov.

*** Hrvaška velja za domovino kravat, Zagreb pa za prestolnico priljubljenega modnega dodatka. Hrvati so kravati priznali celo nacionalni pomen. Kmalu, to je 18. oktobra, tako praznujejo dan kravate.