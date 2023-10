Naši trenerji na tujem

Albert Riera je odšel v drugo francosko ligo, Ante Šimundža pa se je vrnil iz Bolgarije. Zdi se, da imajo slovenski trenerji podoben problem kot igralci, pa čeprav ne gre več za fizične predispozicije, temveč zgolj še za vodstvene sposobnosti. Gre za vtis, da se podobno hitro kot igralci tudi trenerji vračajo iz tujine, da se jim tam ne uspe uveljaviti. Primerljiv s Šimundžo bi bil Darko Milanič, ki se na tujem prav tako ni navodil tekem in se obdržal tako dolgo kot v Mariboru. Ne nazadnje se tudi Bojanu Prašnikarju pri Cottbusu ni uspelo obdržati dlje od slabih dveh let, nekaj več obstojnosti je prepoznati v trenerski karieri Srečka Katanca, čeravno manj klubski, kjer je v Olympiakosu na primer bival vsega tri mesece, je pa kot reprezentančni trener pustil zaznavne sledi v Severni Makedoniji, Združenih arabskih emiratih, Iraku in zdaj še v Uzbekistanu. Njega si gre bržčas razlagati s tem, da je bil izmed vseh slovenskih trenerjev največje igralsko ime in si je v času igranja priigral ugled, prepoznavnost in znanstva, na katere se lahko zanaša še zdaj, dokazal pa se je tudi strokovno.