Kamniška odbojka je zagotovo svojevrsten fenomen v slovenskem športu, saj ima kar štiri ekipe v prvoligaški konkurenci. Prvi moški ekipi se je letos pridružila še druga ekipa, ki je sestavljena izključno iz domačih igralcev in igra v 1B. ligi, v kateri že nekaj sezon igra tudi druga ženska ekipa.

»Igranje s tolikšnim številom ekip v prvi ligi je možno le zaradi podpore našega generalnega pokrovitelja. Leta 2001 je Calcit, ki je danes zagotovo največji vlagatelj v slovenski odbojki, najprej finančno podprl našo moško ekipo, nekaj let pozneje tudi žensko in od takrat imamo možnost, da klub deluje na precej višji profesionalni ravni kot pred tem. Dejstvo je, da smo zadnjih pet let glede na višino razpoložljivih sredstev prvi v Sloveniji, vendar je tu potrebna obrazložitev. Smo klub, ki ima tako žensko kot moško ekipo ter vse mlajše kategorije, zato je vzporednice med klubi na podlagi proračuna težko potegniti. Mislim pa, da ima ACH Volley, če pogledamo samo na članske moške ekipe, večji proračun od našega,« je Gregor Hribar, predsednik kamniškega kluba, na včerajšnji novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil govorice, da v Calcitu Volleyju razpolagajo z največjim finančnim vložkom.

Kamničanke letos spet v ligi prvakinj

Če finance v primerjavi z nekaterimi drugimi slovenskimi klubi v Kamniku niso težava, je drugače glede infrastrukture. Ob tako številnih ekipah, ki jih imajo – letos imajo v obeh konkurencah tudi tretji članski ekipi, potem pa so tu mlajše kategorije – treningi potekajo v kar desetih različnih dvoranah. Za nameček bodo morale Kamničanke, ki bodo letos spet zaigrale med najboljšimi evropskimi klubi, zaradi neprimernosti svoje dvorane ligo prvakinj igrati v ljubljanski dvorani Tivoli.

»Vsi vemo, da je v Kamniku največji problem infrastruktura. A s tem, kar imamo, moramo narediti največ in iz ekipe potegniti maksimum,« se je na nekoliko nenavadne razmere glede treningov hitro prilagodil Bruno Najdič, novi trener odbojkaric Calcita Volleyja, ki je bil dolga leta sinonim za Novo KBM Branik. Najdič, ki je pred osmimi leti kot prvi slovenski selektor žensko reprezentanco popeljal na evropsko prvenstvo, ima trenutno na voljo le deset igralk. Med njimi so tri novinke, njegova hči, reprezentančna podajalka Sara Najdič, ter dve mladi in nadarjeni odbojkarici Lara Rituper in Asja Šen. Edina tujka v ekipi je Andjelka Radišković, kar štiri igralke, Maša Pucelj, Kaja Benko, Naja Boisa in Najdičeva, pa so poleti igrale na evropskem prvenstvu.

»Zelo sem zadovoljen z odnosom igralk na treningih. Upam, da bomo s takšnim pristopom in razmišljanjem šli tudi naprej v sezono, v kateri želimo osvojiti obe domači lovoriki. Tu je še srednjeevropska liga, prepričan pa sem, da bomo tudi v ligi prvakinj v skupini s Fenerbahčejem, Lodžem in Potsdamom prikazali dobro odbojko,« visoko zastavljenih ciljev svoje ekipe ne skriva Najdič.

S Kašićem na klopi v lov za ACH Volleyjem

Visoko zastavljene cilje ima tudi prva kamniška moška ekipa, ki na četrti naslov državnih prvakov čaka vse od leta 2003, ko so bili še tretjič zaporedoma najboljši v Sloveniji. V zadnjem desetletju so nekajkrat zapretili ACH Volleyju, vedno neuspešno. »Za trenerja smo pripeljali Mladena Kašića, ker smo ocenili, da imamo letos dobro ekipo, ki lahko s trenerjem s trdo roko končno doseže zastavljene cilje, da končno osvojimo prvenstvo, na kar čakamo že 20 let,« je hrabro napovedal Hribar.

»Ko sem prišel v Kamnik, sem mislil, da prihajam v zapor odprtega tipa, v katerem vsi lahko naredijo vse. Recimo, moj libero je bil videti, kot da služi dvanajstletno kazen in malo zraven trenira odbojko. A stvari se popravljajo. Resnično gremo na prvo mesto. Leta poslušam o tem, da ima Calcit ambicije, a letos bomo fantom resnično vsadili zmagovalno miselnost. S trdim delom, disciplino in pravo energijo bomo prišli do rezultata, najprej do finala in potem naprej, bo pa letošnje državno prvenstvo še kakovostnejše, kot je bilo predlani,« je poln elana 65-letni hrvaški strokovnjak, ki je bil lani državni prvak s francosko žensko ekipo Le Cannet.

Tudi Kamničani, ki imajo šest novincev, hrvaškega reprezentančnega podajalca Bernarda Bakonjija, kubanskega sprejemalca Lazara Bruneta, srbskega sprejemalca Uroša Nikolića ter tri nadarjene slovenske odbojkarje, Črta Bošnjaka, ki je lani za slovensko reprezentanco že igral v ligi narodov, ter mladinska reprezentanta Jurija Omana in Matevža Karadžo Pevca, bodo letos igrali v srednjeevropski ligi, čakajo pa jih tudi tekme v pokalu Challenge. Šele v tem tednu sta se jim pridružila reprezentanta Nik Mujanović in Uroš Planinšič.

Še kot zanimivost: vse štiri kamniške ekipe so sezono začele z zmago.

*** 10 naslovov državnega prvaka ima do zdaj Calcit Volley. Sedem v ženski konkurenci in tri v moški, ob tem pa ima še osem pokalnih naslovov, po štiri vsaka od ekip.