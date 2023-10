V Noči mladinskih centrov se je povezalo 19 ljubljanskih centrov z namenom, da svoje programe približajo mladim. V okviru različnih dogodkov so se mladi udeležili glasbenih, kuharskih, cirkuških, plesnih, filmskih, gledaliških in medkulturnih delavnic, aktivnosti, predavanj ter zabav. V dvorani črnuških mladih zmajev pa se je odvijal finalni večer že 4. poziva za mlade glasbene skupine, kantavtorje in kantavtorice, pevke in pevce – Hit betona.

Letošnji odziv je bil nad pričakovanji, saj se je odzvalo kar 30 glasbenikov, pretežno študentov iz vse Slovenije. Komisija, ki so jo sestavljali Zvezdana Novakovič, Nikola Sekulovič, Matej Mršnik, Gregor Žibert, ki je tudi član ekipe Mladi zmaji, konkretno Radio Eter, in mlada perspektivna pevka Liza Zavrl so imeli težko nalogo, izbrati tri najboljše. »Ostale tri finaliste smo prepustili, da jih izberejo sledilci na našem družabnem profilu facebook. Odziv je bil velik,« je povedala Urška Arnšek, koordinatorka mladih črnuških zmajev, ki je izpostavila, da ne želijo biti servis glasbenikom in skupinam, temveč »s tovrstnimi dogodki gradimo skupnost ljudi, ki jih povezuje ljubezen do glasbe.«

Publika je uživala v zvokih nastopajočih Slow Monkeys, Anastazia Burai, Cherry Flawoured, Ajda Vardjan, Ema Suhadolnik in Frishki. Vsak nastopajoči se je predstavil s prijavljeno pesmijo in s še eno dodatno, po lastnem izboru, Mršnik pa je izkoristil priložnost, da je z nastopajočimi pred nastopom opravil krajši intervju.

O zmagovalcu večera pa več v ponedeljkovi tiskani in spletni izdaji Dnevnika.