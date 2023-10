Brskali po bančnih računih politično zanimivih

NPU je podal kazensko ovadbo zoper nekdanjega direktorja urada za preprečevanje pranja denarja Damjana Žuglja in njegove ožje sodelavce, ki naj bi brez pravih razlogov za sum brskali po bančnih računih oseb in podjetij, ki so bili na radarju tretje Janševe vlade.