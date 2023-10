Tridesetletnica, ki je bila rojena v Libanonu in nato leta 2000 s starši emigrirala v ZDA, je imela kratko porno kariero, v času katere so ji zaradi narave njenega dela grozili tudi islamski skrajneži. Ti je očitno niso odvrnili od zagovarjanja Palestincev, saj že vrsto let kritizira Izrael in podpira palestinske borce, za katere je zadnje dni imela tudi neokusna priporočila. »Prosim, ali lahko nekdo reče borcem za svobodo v Palestini, naj obrnejo svoje telefone in snemajo horizontalno,« je denimo zapisala v eni od objav. Khalifa se kljub kritikam ni ustavila in se je spravila še na Kylie Jenner, ki je na družbenih omrežjih podprla Izrael, a je objavo z izraelsko zastavo nato kmalu izbrisala. »Če obstaja pravo novinarstvo, bo naslednja oseba, ki se bo pogovarjala s Kylie Jenner, povprašala za njeno mnenje o geopolitičnih napetostih na Bližnjem vzhodu in ne bo umaknila pogleda, dokler ne bo sestavila enega koherentnega stavka, ker očitno želi imeti stališče pred svojimi 400 milijoni sledilcev,« je sporočila Khalifa.