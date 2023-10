Skomine so težka stvar, zlasti ko gre za povsem nove Applove naprave. Podjetje ima namreč dolgo zgodovino velikih skokov v napredku iz prve generacije nekega izdelka v drugo generacijo. Kdor želi biti med prvimi kupci, to počne za prestiž, predvsem pa na lastno odgovornost. Apple od svoje tradicije ne odstopa niti v dobi Tima Cooka, ki je pred dvanajstimi leti (je res že tako dolgo?) nasledil Steva Jobsa na čelu tega tehnološkega velikana. Tako tudi ne čudijo poročila, da imajo za naslednje leto napovedana Applova očala za mešano resničnost vision pro konkretno uporabniško slabost, ki pa jo podjetje že odpravlja. A pozor! Ne za prvo generacijo, ki je napovedana za leto 2024. Temveč šele za drugo. Kdor bo plačal okoli 3500 dolarjev za očala (ne glede na tečaj bi znala biti evrska cena še višja), bo tako že s prvim dnem lahko ponosen, da ima v lasti »ta slabša«.

Za kaj pravzaprav gre? Apple je v svoja očala za mešano resničnost natlačil presenetljivo količino tehnoloških dobrot, ki vključuje visokoločljivostne kamere, dva notranja 4K zaslona (en za vsako oko) ter zunanji zaslon, da bo uporabnika možno videti v (virtualne) oči. Vse te dobrote, skupaj s strojno opremo za delovanje vsega skupaj, imajo težo. Da bi se izognili še večji, je Apple baterijo ločil od očal. Uporabnik si jo lahko zatakne za pas ter z očali poveže prek kabla. Kljub temu naj bi očala pro vision tehtala okoli pol kilograma. Toliko sicer (z baterijo vred) tehtajo tudi manj sposobna Metina očala quest 2 iz leta 2020. Uporaba teh je načeloma udobna, če si pravilno nastaviš trak, ki gre nad ušesi okoli glave, in tistega, ki gre po vrhu glave. Apple je medtem ugotovil, da se med testnimi uporabniki, ki očala vision pro nosijo pol ure, pojavljajo pritožbe o bolečinah v vratu. Glede na Applove ambicije, kaj vse bi lahko počeli z njihovimi očali, je neudobje že po pol ure slaba popotnica.

Uganka korekcijskih očal

Apple se je težav s težo očal očitno zavedal že med poletno medijsko predstavitvijo, a je v krču zaradi potrebe po prodaji estetsko najbolj minimalističnega izdelka. To je pač Applova mantra. V praksi to pomeni, da je podjetje z očal vision pro odstranil pomožni zgornji trak, ki ga ima večina drugih očal za navidezno in mešano resničnost. Applova očala imajo zgolj glavni trak, zaradi katerega vision pro spominjajo na smučarska očala. Kratkoročna rešitev je bila, da so novinarjem omogočili uporabo očal tudi s pomožnim trakom za po vrhu glave. Trak je bilo možno videti na fotografijah z Applovega poletnega medijskega dogodka, je pa odsoten z vseh uradnih promocijskih materialov. Vsekakor pa naj bi za drugo generacijo načrtovali drugačno rešitev. Zlasti želijo zmanjšati velikost očal in spustiti težo za udobnejšo izkušnjo.

Med trše orehe pri dizajnu očal vision pro sodi vprašanje prilagajanja leč med očmi in zaslonoma za uporabnike korekcijskih očal. Prva generacija vision pro bo omogočala uporabo zamenljivih korekcijskih leč podjetja Zeiss, ki se magnetno pričvrstijo na napravo. Naslednja generacija pa naj bi imela že vgrajene korekcijske leče, ki si jih glede na potrebe izbere uporabnik. Obe rešitvi Applu močno zapleteta množično proizvodnjo. Rešitev z vgrajenimi prilagojenimi lečami pa pomeni, da uporabniki s korekcijskimi očali naprave ne bodo mogli deliti z uporabniki, ki nimajo težav z vidom. Meta je uganko s korekcijskimi očali reševala z malim plastičnim distančnikom, ki je omogočil, da je uporabnik med nošenjem očal za navidezno resničnost nosil še svoja za vid. Ampak to ni, podobno kot pomožni trak, dovolj »kul« rešitev za Apple.