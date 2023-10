Sredi minulega meseca pa je 31-letnik postal eden glavnih igralcev na straneh kronike. Zagrebška policija je Basića, ki mu je na sled prišla po objavi posnetka z enega od njegovih zločinskih podvigov, obravnavala zaradi več primerov kraje, po končani kriminalistični preiskavi pa je potrdila sume, da je med januarjem in aprilom, najpogosteje v nočnih urah, izvedel več ropov.

Sumijo ga, da je petkrat, zamaskiran in oborožen s pištolo, oropal restavracijo s hitro prehrano, enako je storil tudi na bencinski postaji, v menjalnici ter drugje, s čimer je prišel do okoli 23.000 evrov. Preiskava je pokazala, da je v juliju in avgustu oropal tudi zlatarni, zamaskiral pa se je s francosko čepico in očali. V zlatarno je prišel pod pretvezo, da ga zanima nakit, ko v njej ni bilo več strank, pa je prodajalca popršil s solzivcem in ukradel nakit.

S svojimi kriminalnimi podvigi je Basić do aretacije zaslužil več kot 140.000 evrov, a jih je po pisanju hrvaških medijev menda tudi hitro zapravljal, ker je imel rad igre na srečo. Imel pa je tudi to smolo, da ni bil velik talent za kriminal, saj so ga precej hitro ujeli.