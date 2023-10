Splitski glasbenik Tonči Huljić je minuli teden za hrvaški časnik Slobodna Dalmacija dejal, da je sadje s tujega vrta vedno slajše in da pričakuje tudi njen peti koncert v Areni. Svoje so na račun Prijovićeve in njene popularnosti na Hrvaškem rekli tudi nekateri drugi pevci in glasbeni kritiki.

Po njihovih opazkah se je oglasila srbska pevka Marija Šerifović, ki je s pesmijo Molitva Srbijo leta 2007 privedla do zmage na Evrosongu. Šerifovićeva je za Mondo dejala, da je problem za Hrvate to, da gre za turbofolk koncert, ne to, da gre za srbsko izvajalko, in da ti odzivi ne bi bili tako močni, če bi šlo za pop izvajalko. »Moj komentar na to bi bil, da bi vsak moral nastopati brez kakršnih koli težav. Moja pesem je v prvih nekaj urah prvega dne postala prva v trendu na Hrvaškem,« je dejala. »To, s čimer imajo problem naši sosedi, so narodni izvajalci. Če bi se to zgodilo estradni pop pevki, verjetno to ne bi bil problem, narodna glasba pa jih malo žuli,« je pojasnila.

Prijovićeve odziv stroke ne bi smel skrbeti. Na spletnih oglasnikih vstopnice za razprodane koncerte v Zagrebu dosegajo od več sto do več tisoč evrov. Tisti, ki jih prodajajo za nekaj tisočakov, pravijo, da se za nižjo ceno od njih namreč niso pripravljeni posloviti na čustveni ravni.