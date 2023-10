#kritika Bitja svetlobe

Gnamušev atelje je avgusta poplavilo, sledila je reševalna akcija že napihnjenih slik v katero se je vključila Moderna galerija in restavratorski center. Nato so morali preložili razstavo in pojavila se je zamisel za absurdni a večpomenski naslov: Slike, ki znajo plavati. Gustav Gnamuš je varovanec galerije Bažato, ki razstavlja njegovo najnovejšo produkcijo, večinoma od začeta epidemije do poplav. Tudi slikarjev zenovski vrt je bil za kratek čas pod vodo. Iz njega umetnik črpa popolno in skladno kompozicijo prosto premikajočih se oblik na svojih slikah. Na ogled so dela v katerih Gnamuš udejanji edinstveno sposobnost, da zajame splošne »ideje« o resničnosti. Ustvarja idealizirane različice tem iz svoje domišljije, uporablja umetniško svobodo, da upodobi dostojanstvo, veličino in lepoto ter nadoknadi pomanjkljivosti resničnosti.