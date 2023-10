Izraelska vojska, ki ima zdaj uradno za glavni cilj uničenje Hamasa, je v petek zjutraj zahtevala, da se iz mesta Gaza, to je iz severne tretjine istoimenske enklave, v 24 urah umaknejo vsi civilisti. Številni od tega milijona Palestincev, ki so že tako na koncu z živci zaradi neprestanega izraelskega bombardiranja, tako odhajajo na jug. »Umaknite se na jug, to morate storiti zaradi svoje varnosti,« piše v sporočilu izraelske vojske v arabščini na letakih, ki so jih odvrgli izraelski droni nad mestom Gaza. Na njih je zemljevid enklave s puščico, ki kaže s severa proti jugu. Hamas pa prebivalce poziva, naj ostanejo: »Ne odzivajte se na lažna sporočila. Ostanite doma in pokažite pogum v tej umazani psihološki vojni, ki jo vodi izraelski okupator.«

Združeni narodi pritiskajo na Izrael, naj opusti to zahtevo po evakuaciji milijona ljudi. »Nemogoče je takšno operacijo izvesti brez hudih humanitarnih posledic,« pravi eden od govornikov ZN. Predvsem je težko tako hitro evakuirati bolnišnice. V Beli hiši pa je John Kirby, govornik sveta za nacionalno varnost, izjavil: »Očitno se poskušajo izraelske oblasti izogniti žrtvam med civilisti.«

Z bombardiranjem izgnati Palestince iz enklave

Izraelska vojska trdi, da se pripravlja na vpad v Gazo. A težko je verjeti, da bo Izrael, potem ko je konec tedna umrlo kar 170 njegovih vojakov, žrtvoval še stotine drugih. Bolj verjetno se zdi, da bo z bombardiranjem poskušal izgnati Palestince iz vse enklave. Glede tega je bil polkovnik izraelske vojske Stephan Zeev Goldin na francoski televiziji LCI zelo jasen: »ZN morajo pritisniti na Egipt, da bo odprl mejni prehod v Rafi in omogočil Palestincem umik na Sinaj. Mi pa bomo še naprej bombardirali Gazo, kirurško natančno, a silovito. Morda, morda bomo tudi izvedli vdor kopenske vojske in tako končali delo. Tisti pa, ki bodo ostali na severu Gaze, jih bomo imeli za pripadnike Hamasa. Z vso pravico jih bomo lahko ubili. Takšna je realnost vojne.«

Abdulah II., kralj Jordanije, ki ima že zdaj dva milijona palestinskih beguncev in milijon sirskih, pa je v petek po pogovorih z ameriškim zunanjim ministrom Antonyjem Blinknom posvaril Izrael pred »skušnjavo, da bi Palestince izselil z njihovih ozemelj« v arabske države. Podobno svarilo je izrekel palestinski predsednik Mahmud Abas, ki je tak morebitni izgon iz Gaze primerjal z eksodusom leta 1948, ko je 760.000 Palestincev moralo zapustiti svoje domove na ozemljih tedaj nastalega Izraela. Danes ti begunci predstavljajo že več milijonov Palestincev.

Od vdora hamasovcev na izraelsko ozemlje 7. oktobra so v Izraelu doslej našteli že več kot 1300 mrtvih svojih državljanov, v izraelskem bombardiranju Gaze pa je doslej umrlo 1800 Palestincev (583 otrok), 7000 je bilo ranjenih. Večina prebivalcev Gaze nima dostopa do vode, problem sta tudi preskrba s hrano in oskrba ranjenih. Vse to bi lahko okrepilo podporo Hamasa med prebivalci Gaze.

Na zasedenem Zahodnem bregu je v petek v spopadih z izraelsko vojsko umrlo vsaj devet mladih Palestincev, ki so na protestih izražali solidarnost z Gazo. Tudi v Vzhodnem Jeruzalemu so po petkovih molitvah potekale takšne demonstracije.

