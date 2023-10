Po katastrofalni nedelji, ko sta Cedevita Olimpija in Krka v 2. krogu lige ABA proti Crveni zvezdi in Partizanu skupno klonili za kar 83 točk, so Ljubljančani in Novomeščani med tednom nekoliko zacelili rane. Zmaji so sicer v evropskem pokalu izgubili proti Joventutu po podaljšku, a predvsem sebi dokazali, da lahko in morajo igrati bolje. Krka pa je v domačem prvenstvu na kolena spravila Triglav. Slovenska predstavnika bosta v 3. krogu regionalnega tekmovanja na delu danes. Na papirju ima lažjo nalogo Olimpija, ki gosti Split, dolenjsko moštvo pa gostuje v Podgorici pri Budućnosti.

Obraza, ki ju je Cedevita Olimpija pokazala proti Hapoelu v Tel Avivu ter Crveni zvezdi, ne sme nikoli več. To je bilo pred Joventutom glavno sporočilo kapetana Jake Blažiča, medtem ko je trener Simone Pianigiani bolj kot ne iskal izgovore za katastrofalne igre. Prav Blažič je bil tisti, ki je nato proti Joventutu povlekel voz z borbeno igro na obeh straneh igrišča in bil na koncu vidno upehan. Najbolj sta mu sledila Justin Cobbs in delno Karlo Matković. Omenjena trojica bo očitno nosilka igre Ljubljančanov v letošnji sezoni. Pianigiani medtem objokuje poškodbi Luke Ščuke in Nikole Radičevića, kar bo še otežilo njegovo delo. Zagotovo drži, da je ekipa nova in potrebuje čas, a če je prisotna vsaj borbenost, je podoba povsem drugačna. To je pokazala tekma z Joventutom, kljub porazu pa je bil nato pozitiven tudi odziv publike.

Čeprav se zdi, da bo tekma proti Splitu za Olimpijo lahka, pa je to le površna ocena. Moštvo trenerja Slavena Rimca, ki je zmaje vodil po združitvi med Olimpijo in Cedevito, ima resda na računu dva poraza in je še brez zmage, a je proti Studentskem centru in Igokei drago prodalo svojo kožo. »Igralce sem pohvalil za predstavo proti Joventutu. Nam je bilo pa zelo žal, da nismo zmagali. Če bi, bi igralci po tekmi na treningih kljub utrujenosti leteli, tako pa so bili poklapani, kar je normalno. Zdaj nas čaka Split, ki bo za nas težak nasprotnik. Gre za povsem drugačno ekipo od Joventuta, zato smo morali spremeniti nekatere stvari v pripravi,« je pojasnil Simone Pianigiani, ki nestrpno čaka tudi, kdaj se bo po bolezni ekipi znova lahko pridružil Rok Radović.

Krko po Partizanu čaka nova težka preizkušnja, saj je Budućnost po kakovosti tretja ekipa lige ABA. Dolenjsko moštvo bo v Podgorici znova brez Isiaha Cousinsa, trener Gašper Okorn pa želi po poškodbi počasi v ritem začeti vračati Leona Stergarja. Novomeščani čudeža na enem težjih gostovanj v sezoni ne pričakujejo, a želijo kljub temu dokazati, da lahko nudijo boljši odpor, kot so ga Partizanu. »Budućnost je odlična in finančno draga ekipa, ki je sestavljena za vrh lige ABA in borbo za najvišja mesta v evropskem pokalu. Premorejo izredno kakovostne posameznike, ki so se dobro ujeli. Čaka nas težka tekma, ki bo dobra priprava za naslednji teden, ko prihajajo za nas precej bolj pomembni preizkusi. Vsekakor pa v Podgorico ne potujemo z vnaprej izobešeno belo zastavo,« je jasen trener Krke Gašper Okorn.

Liga ABA, 3. krog: Zadar – Mornar sinoči, danes ob 15. uri: Olimpija – Split, ob 17. uri: Igokea – Studentski centar, ob 19. uri: Budućnost – Krka, ob 21. uri: Partizan – Cibona, nedelja ob 18. uri: Borac – Crvena zvezda, ponedeljek ob 20. uri: FMP – Mega.