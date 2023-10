Slovenska nogometna reprezentanca, ki nima težav s poškodbami, z zvrhano mero optimizma pričakuje današnjo kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo s Finsko v razprodanih Stožicah, kjer bo goste vzpodbujalo 900 navijačev. Selektor Matjaž Kek je imel idealne razmere za delo in dovolj časa za priprave, zato ni mogel skriti zadovoljstva, da je uresničil načrt dela za tekmo leta. Slovenija spektakel pričakuje v evforičnem vzdušju in z velikimi pričakovanji. »Kaj pričakujem od Slovenije? Na eni strani razigranost in individualno kakovost v službi kolektiva, na drugi pa pragmatičnost, disciplino, odgovornost in nepopustljivost,« je izpostavil Matjaž Kek, ki je pred zahtevnim izzivom. Slovenija vse od nastopa na svetovnem prvenstvu leta 2010 v Južni Afriki izgublja odločilne tekme za nastop na velikem tekmovanju.

Rokenrol v zadnjih štirih krogih

V skladu s tem, da je 62-letni Mariborčan velik ljubitelj glasbe, je že septembra napovedal rokenrol v zadnjih štirih krogih v izjemno izenačeni skupini H. »Upam, da bosta ozvočenje in kulisa dobra. To ne sme biti pritisk, ampak privilegij in veselje, da smo se pripeljali v takšno situacijo. Pričakujem kakovostno in dobro Slovenijo,« je izstrelil dobro razpoloženi Kek pred prvo izmed tekem, ki bodo odločile, kateri dve reprezentanci se bosta uvrstili na evropsko prvenstvo. Kek izpostavlja, da mora Slovenija najprej razmišljati o sebi in je prepričan, da si je zaslužila položaj, v katerem se je trenutno znašla. »Finska je kakovostna, ima model igre in je značajsko izjemno močna, a po značaju je močna tudi Slovenija. V pozitivnem vzdušju in ob navdihu smo že dokazali, da lahko igramo in zbiramo točke proti vsakemu v tej skupini. Nimamo pa pravice, da bi na kogarkoli gledali zviška,« je razlagal Kek, ki je izpostavil, da v tekmo ne bodo šli na glavo brez ideje.

Sestavlja taktični načrt, ki bo kombinacija pragmatičnosti, odgovornosti, discipline in razigranosti. Finci so izjemno nevarni v protinapadih, Slovenija ima več individualne kakovosti in tehničnega znanja, kar pa bo uveljavila le, če bo tekmecu enakovredna v teku, želji, agresivnosti in bojevitosti. Obramba je veliko bolj zanesljiva in samozavestna, ko je v golu Oblak, ki je zaradi poškodbe manjkal junija v Helsinkih. Poveljnik obrambe bo Bijol, ob njem pa verjetno Blažič, Karničnik in Janža. V zvezni vrsti se je ob standardnem Gnezdi Čerinu uveljavil kapetan Olimpije Elšnik, ki pa je v zadnjem mesecu padel v formi, katero je očitno izboljšal najizkušenejši Kurtić. Na krilih v zvezni vrsti Kek zelo zaupa vsestranskemu Stojanoviću in Mlakarju, o katerem so mnenja deljena. V napadu sta zacementirana Šeško in Šporar.

​Šeško proti znancu z nemških zelenic

»Prva naša misel mora biti zmaga. Kakovost ekipe je boljša iz tekme v tekmo. Verjamem v to, da v skupini lahko zmagamo na vsaki tekmi. Poraz iz Helsinkov je pozabljen, zanima me le prva naslednja tekma. Na Finskem smo igrali dobro, le gola nismo uspeli doseči,« je druženje z mediji začel vzhajajoči zvezdnik Benjamin Šeško. Razkril je, kaj se dogaja znotraj ekipe, ki je z vsako reprezentančno akcijo bolj povezana. »Druženje ob igranju kart in namiznega tenisa, česar prej ni bilo, nam pomaga na igrišču,« je dodal 20-letni Radečan, sicer velik ljubitelj košarke, ki ni hotel razkriti, kdo je najboljši za namiznoteniško mizo.

Šeško je v kvalifikacijah dosegel dva gola in prispeval dve podaji. V golu Finske bo znanec z nemških zelenic Lukas Hradecky, vratar vodilnega kluba bundeslige Bayerja iz Leverkusna. »Moje delo je, da dosegam gole in verjamem, da ga bom zabil. Igranje za reprezentanco je posebno, saj to počneš s srcem, a ne čutim pritiska, da je vse odvisno od mene, saj za menoj stoji ekipa. Na vratarje nasprotne ekipe se ne pripravljam posebej, pogledam pa, kako reagirajo v situaciji ena na ena,« je pojasnil Šeško, ki je dokazal, da lahko igra na ravni bundeslige in lige prvakov, v kateri je tudi že dosegel prvi gol.

Prva zmaga Primoža Glihe na klopi Kosova

V kvalifikacijah si je spodrsljaj privoščila Hrvaška, ki je po najslabši letošnji predstavi v Osijeku izgubila s Turčijo z 0:1. Potem ko so Škoti nanizali pet zmag, so imeli na gostovanju v Sevilli priložnost, da si z novimi tremi točkami že priigrajo nastop na evropskem prvenstvu, vendar so Španci zmagali z 2:0. Slovenec Primož Gliha je dosegel prvo zmago v vlogi selektorja Kosova, ki je v gosteh premagalo Andoro s 3:0.

Izidi, skupina A: Španija – Škotska 2:0 (0:0), Ciper – Norveška 0:4 (0:1), vrstni red: Škotska 15, Španija (-1) 12, Norveška 10, Gruzija (-1) 4, Ciper 0, pari prihodnjega kroga, jutri ob 15. uri: Gruzija – Ciper, ob 20.45: Norveška – Španija; skupina D: Latvija – Armenija 2:0 (1:0), Hrvaška – Turčija 0:1 (0:1), vrstni red: Turčija 13, Hrvaška (-1) 10, Armenija in Wales (-1) po 7, Latvija 3, pari prihodnjega kroga, jutri ob 20.45: Turčija – Latvija, Wales – Hrvaška; skupina E: Albanija – Češka 3:0 (1:0), Ferski otoki – Poljska 0:2 (0:1), vrstni red: Albanija 13, Poljska 9, Češka (-1) in Moldavija (-1) po 8, Ferski otoki 1, pari prihodnjega kroga, jutri ob 20.45: Albanija – Češka, Ferski otoki – Poljska; skupina I: Andora – Kosovo 0:3 (0:1), Belorusija – Romunija 0:0 (v Budimpešti), Izrael – Švica preloženo, vrstni red: Švica (-1) 14, Romunija 13, Izrael (-1) 11, Kosovo 7, Belorusija 5, Andora 0, pari prihodnjega kroga, jutri ob 18. uri: Švica – Belorusija, ob 20.45: Romunija – Andora, Kosovo – Izrael preloženo; danes, skupina C, ob 15. uri: Ukrajina – Severna Makedonija (v Pragi), ob 20.45: Italija – Malta, vrstni red: Anglija 13, Italija (-1), Ukrajina in Severna Makedonija po 7, skupina G, ob 18. uri: Bolgarija – Litva, ob 20.45: Madžarska – Srbija, vrstni red: Madžarska (-1) in Srbija po 10, Črna Gora 8, Bolgarija in Litva po 2.

*** 122 mio. € je vrednost reprezentance Slovenije, medtem ko je Finska ocenjena na 33 milijonov evrov. 5,5 mio. € je vrednost najdražjega igralca Finske Glena Kamaraja (Leeds). V slovenski vrsti je Jan Oblak (Atletico Madrid) vreden 35 milijonov evrov, Benjamin Šeško (Leipzig) 24 ter Jaka Bijol in Sandi Lovrić (oba Udinese) po 10 milijonov evrov. 1 nastop na evropskih prvenstvih imata Finska (leta 2021) in Slovenija (leta 2000).

Olimpija odpustila Henriqusea V skladu s pričakovanji in napovedmi 50-letni Portugalec Joao Henriques ni več trener nogometašev Olimpije, s katerimi je na 21 tekmah zbral 9 zmag, 4 remije in 8 porazov ter se uvrstil v skupinski del konferenčne lige. Vodstvo kluba je zapisalo, da se je včeraj sporazumno razšlo s Henriquesem ter njegovima pomočnikoma Marom Moderno in Josejem Serraom, ki so bili v Ljubljani od 1. junija. Klub je v ponedeljek ob 11. uri sklical izredno novinarsko konferenco, na kateri naj bi predstavil tudi novega trenerja. Želji sta bili Hrvat Igor Bišćan in Urugvajec Gonzalo Garcia, ki je nazadnje treniral Istro iz Pulja, a nista pokazala zanimanja za delo v Ljubljani. Včeraj so se v Ljubljani pojavile govorice, da predsednik kluba Adam Delius snubi nekdanjega nemškega reprezentanta Miroslava Kloseja, ki je marca letos ostal brez službe v avstrijskem prvoligašu Altachu (24 tekem, po 5 zmag in remijev ter 14 porazov). Ob zamenjavi trenerja je slaba novica za navijače Olimpije, da mora vratar Matevž Vidovšek na operacijo izpahnjene rame, po kateri ga čaka več mesecev rehabilitacije.