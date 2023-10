Molitev za prave moške ne bo dovolj

Včeraj se je zgodaj zjutraj zgodil dogodek nad dogodki. Iniciacija pravih. Množična molitev na osrednjem trgu glavnega mesta je bila neke vrste klic v sili. Klic po pravih moških, ki izginjajo z obličja zemlje. Skratka, na pomoč mora priti nekaj višjega. Nekaj z neba se mora spustiti med nas in preprečiti izginjanje ogrožene vrste. In to na našem mitično svetem kraju. Tam je bila razglašena samostojnost in tam potekajo skoraj vsi protesti. Največkrat govorijo oziroma se derejo tisti, ki bi bili radi pravi moški.