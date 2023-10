Vrnitev odpisanih

Z včerajšnjim imenovanjem nove zdravstvene ministrice je premier Robert Golob rešil svoj najbolj akuten kadrovski problem. Še trije ga čakajo. V javnosti so že zakrožila imena pretendentov, ki bi utegnili prevzeti kmetijsko, prostorsko in ministrstvo za javno upravo. Vsi ti ljudje, ki bodo nemara postali novi ministri, imajo eno skupno značilnost: gre za bolj ali manj izpostavljene kadre nekdanje Liste Marjana Šarca. Toda vrnitev (skoraj) odsluženih nekdanjih ministrov in državnih sekretarjev se ni šele začela; dogaja se, vse odkar je odstopila prva ministrica Gibanja Svoboda, in se v tej vroči politični jeseni, kot vse kaže, zgolj še krepi.