Zagovorniki še nerojenega življenja so verjetno veliki kritiki islamskega fundamentalizma in možno, da celo kritizirajo zahteve njihove vere glede nošenja rut, ob tem pa se sami poslužujejo psiholoških pritiskov na ženske.

Glede na to, da zagovorniki pohodov za življenje kopirajo pohode, ki so jih videli v ZDA, poglejmo, kaj o fundamentalizmu in o krščanskem fundamentalizmu v Ameriki piše v Wikipedii: »Fundamentalizem je nazor, ki zahteva popolno privrženost načelom določene ideologije oziroma religije. Krščanski fundamentalizem ni nič manj nevaren za mednarodni mir in varnost kot druge oblike verskega ekstremizma. Skupine, ki izvajajo ekstremistična dejanja v imenu krščanske vere, so v glavnem povezane z ameriškimi konservativnimi krščanskimi skupinami. Njihova dejanja so najbolj vidna v terorističnih dejanjih zoper splav (ubijanje zdravnikov, ki izvajajo abortus, in napadi na klinike, kjer se izvajajo), v napadih na homoseksualce in njihove somišljenike, v antisemitizmu in protiislamističnih grožnjah ...«

Mogoče je pa namen vtikanja in agresivnega poseganja v življenje in svobodo drugega ravno to, da ti ni treba pogledati »bruna v svojem očesu«, reševati svojih problemov – ali pa gre za pridobivanje občutka resnicoljubnosti, uživanja v skupinski psihozi in moči, ki jo skupina daje, občutkov, ki jih očitno zelo potrebujejo tovrstni zagovorniki, tako zelo zaskrbljeni za duše drugih in tako malo nad svojo agresivnostjo do šibkejših.

Majda Koren, Ljubljana