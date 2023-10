Na gradnjo ograje nas je opozorila bralka, ki je opazila, da je gradbena ograja pomaknjena precej v notranjost Botaničnega vrta. Celo toliko, da so nekatera drevesa ostala zunaj nje. Zato jo je zaskrbelo, ali se bo na račun novogradnje ceste in pločnika zmanjšal obseg Botaničnega vrta. Bavcon je pojasnil, da bo nova ograja, ki je ponekod res pomaknjena globoko na površine Botaničnega vrta, tam le začasno in da so jo tako postavili iz logističnih razlogov. Novo ograjo bo občina dala sezidati na mestu stare, kar pomeni, da Botanični vrt ne bo izgubil svojih površin. »Me pa veseli, da so vaši bralci to opazili in da jih skrbi za usodo Botaničnega vrta, kar se mi zdi zelo pohvalno,« je bil zadovoljen Bavcon.