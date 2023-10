Občina Medvode je v začetku septembra na ljubljansko upravno enoto oddala vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za novo osnovno šolo v Preski, katere ocenjena vrednost se trenutno giblje okoli 15 milijonov evrov. »Sanacija škode po poplavah bo gradnjo nove osnovne šole verjetno nekoliko zamaknila, a ta še vedno ostaja prva prioriteta med večjimi investicijskimi projekti v občini,« so poudarili v uradu medvoškega župana Nejca Smoleta. Občinaje dobrega pol milijona evrov vredno pogodbo projektiranja in projektantskega nadzora lani podpisala s podjetjem Atelje Hočevar, v času projektiranja pa so k sodelovanju povabili tudi vodstvo osnovne šole Preska, starše učencev in predstavnike krajevne skupnosti.

Ob zahtevnem projektu se na občini med drugim zavzemajo za čimprejšnjo zgraditev dostopne ceste do nove šole, ki se bo na Škofjeloško cesto priključila v bližini Lovskega doma. Trenutno potekajo postopki spremembe namenske rabe zemljišč v okviru spremembe občinskega prostorskega načrta, medvoški župan pa je prebivalcem obljubil, da se kljub pridobljenemu gradbenemu dovoljenju gradnja ne bo začela pred izdajo soglasja ministrstva za kmetijstvo, ki bo imelo ključno vlogo pri spremembi občinskega prostorskega načrta. Nova osnovna šola v Preski je sicer največji projekt v zgodovini medvoške občine, zato je občinski svet pred pol leta sprejel odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za nadomestno gradnjo OŠ Preska, v katerem bodo zbirali finančna sredstva za novo osnovno šolo. Za letos rezerviranih dva milijona evrov je zaradi poplavne sanacije pod vprašajem, zato se župan Smole ob napovedanem zadolževanju občine močno nadeja sofinanciranja s strani šolskega ministrstva in drugih možnih virov financiranja.