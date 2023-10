Telebajskovo sonce je noseče

Verjetno ste samo pobuljili v naslov, kajne. Kakšno sonce? Kakšen telebajsek? Ja, prav ste prebrali. In če ste naslov tudi dojeli, pomeni, da niste več najmlajši. Namreč, dojenčica, ki je posodila obrazek znamenitemu soncu, ki se je pojavljalo v legendarni seriji Telebajski, je noseča. Zdaj seveda ni več dojenčica, pač pa je Jess Smith odrasla ženska, ki z dolgoletnim partnerjem pričakuje prvega otroka. Tudi vam, drage bralke in bralci, želimo veliko sonca, je pa res, da bo tega vsak dan manj, jutri bo že dež in dnevi bodo kratki ... V glavnem, naj vam, če že drugega ni, sije vsaj telebajskovo sonce.