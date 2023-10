V skladu z zakonom o STA je vlada danes objavila poziv, s katerim poziva zainteresirane posameznike, da kandidirajo za člane nadzornega sveta STA. Kandidati morajo imeti med drugim najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje in vsaj deset let delovnih ali pet let vodstvenih izkušenj na področjih, ki zagotavljajo ustrezna znanja in izkušnje za opravljanje funkcije nadzora STA.

Ob nastopu funkcije mora imeti tudi potrdilo o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov gospodarskih družb, nadzornik pa skladno z zakonom o STA denimo ne more biti oseba, ki opravlja funkcijo v organih politične stranke ali je funkcionar v državnih organih ali v institucijah in organih Evropske unije.

Prav tako to ne more biti oseba, ki je član ali zaposlen v organu, ki je pristojen za nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo medije in oseba, ki je ožji družinski član oseb, ki sestavljajo organe vodenja, upravljanja ali nadzora podjetji, ki opravljajo enake oziroma podobne storitve kot STA, zaradi česar bi lahko prišlo do konflikta interesov.

Rok za prijavo na poziv je 30 dni. Ministrstvo za kulturo bo vse prispele vloge kandidatov posredovalo vladi v nadaljnji postopek. Vlada bo izmed vseh prispelih vlog izločila prepozne in nepopolne, izmed preostalih pa bo najkasneje v 15 dneh državnemu zboru poslala predlog kandidatov za člane nadzornega sveta, še piše v pozivu. Člane nadzornega sveta bo imenoval DZ z večino glasov vseh poslancev.

Mandat članov nadzornega sveta je štiri leta z možnostjo enkratnega ponovnega imenovanja. Aktualnemu nadzornemu svetu, ki ga vodi Mladen Terčelj, se mandat izteče decembra.

Člani nadzornega sveta so pri svojem delu samostojni in neodvisni, navaja zakon. Član nadzornega sveta pri svojem delu ni vezan na mnenje ali navodila tistih, ki so ga imenovali oziroma izvolili. Vsi člani nadzornega sveta pa imajo enake pravice in obveznosti, ne glede na to, kdo jih je imenoval oziroma izvolil.