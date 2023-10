Prebivalci nebotičnika, kjer so se pojavile posteljne stenice, so za hrvaške medije povedali, da v sobah ni več mogoče spati, najbolj pa trpijo otroci.

Posteljne stenice so se v stavbi po njihovih navedbah prvič pojavile pred pol leta, kjer so se nato iz enega od stanovanj začele širiti v druga.

Reški župan je po poročanju hrvaške nacionalne televizije HTV izjavil, da mesto za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije vsako leto nameni 410.000 evrov. Izvajajo jo dvakrat letno na območju celotnega mesta ter dodatno v središču mesta in na tržnici. Deratizacijo in dezinsekcijo opravijo tudi po vloženi prijavi.

Mesto Reka pokrije stroške teh ukrepov za skupne dele stavb, ne pa tudi za zasebna stanovanja, kjer morajo stroške pokriti lastniki.

Iz reškega podjetja Dezinsekcije so v četrtek za HTV sporočili, da so prejeli naročilo za dezinsekcijo posteljnih stenic za štiri stanovanja v omenjenem nebotičniku. Izvedli naj bi jo danes. Iz podjetja so še pojasnili, da je bilo število prejetih naročil za dezinsekcijo posteljnih stenic v prvih treh četrtletjih leta enako številu naročil, prejetih v enakem obdobju lani.

Na udaru teh žuželk, ki običajno gnezdijo v vzmetnicah, lahko pa se zakopljejo tudi v prtljago in oblačila, se je v minulih tednih znašel tudi Pariz. V javnosti se je pojavila vrsta videoposnetkov, na katerih je videti, da se vse pogosteje pojavljajo tudi na javnem prevozu.

V zadnjih dneh so posteljne stenice skrbi začele povzročati tudi oblastem v Londonu, kjer so jih opazili na vlakih podzemne železnice.