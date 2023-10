Barjene klobase: Parizer ali slovener?

Ko je srbski premier Vučić nedavno javno izvedel predstavo, v kateri je kazal prehrambne izdelke in gospodinjske potrebščine, ki jim je v boju z inflacijo njegova vlada zbila ceno, se je med njimi znašel tudi tako imenovani parizer, kot tej barjeni klobasi pravijo Srbi in v dobršni meri tudi drugi južni Slovani. Prehrambni izdelek je izzval posmehljive in kritične odzive v smislu, da bi Vučić narod rad nahranil z najcenejšo hrano, med katero je ta tip barjene klobase, kot se temu reče po slovensko, kajti v Sloveniji za salame uradno veljajo samo suhe salame. Opozicija ga je torej obtožila, da ne je pariške salame, ta pa je za teden dni postala srbska politična tema številka ena.