Države nerade priznavajo težave, s katerimi se v delovanju svojih »demokratičnih sistemov« in pri uresničevanju demokracije soočajo. Ko posamezniki in posamezne oblastne strukture priznajo težave pri uresničevanju demokracije v njihovih državah in pri delovanju njihovih (demokratičnih) institucij, zanje pogosto (o)krivijo svoje tekmece – zlasti tiste, ki jih vidijo kot svoje politične in ideološke nasprotnike ali celo sovražnike. Pogosteje opazijo in komentirajo težave in napake pri uresničevanju demokracije v drugih državah, predvsem v tistih, ki jih ne uvrščajo v krog svojih prijateljskih in zavezniških držav in/ali jih razglašajo za nedemokratične.

V resnici so vse razlage in predstave subjektivne in ideološko pogojene, čeprav tega pogosto ne vidimo in se zato tega dejstva ne zavedamo. V reku, da zlahka vidimo majhen trn v tujem očesu, velikega trama v lastnem očesu (ki ga morebiti celo boleče čutimo) pa ne, je vsaj nekaj resnice.

Je zahodna demokracija res neideološka?

Pred desetletji, na začetku devetdesetih let dvajsetega stoletja, smo se z doktorskimi študenti v ZDA pogovarjali o (političnih) ideologijah v svetu. V času, ko so nekateri razpravljali o »koncu zgodovine« in zgodovinski zmagi liberalne demokracije, so moji ameriški študenti kritično gledali na totalitarne in avtoritarne sisteme v svetu ter njihove ideologije. Počutili so se kot veliki zmagovalci v vojni proti komunističnim sistemom, totalitarizmu in komunistični ideologiji, ki so jih razglašali za ideološke in demokraciji sovražne. Hkrati so ZDA in ameriško demokracijo ter zahodno demokracijo nasploh pojmovali kot neideološke.

Ob koncu mojega tečaja in poglobljenih razprav o političnih ideologijah in njihovem zgodovinskem razvoju so se strinjali z mano, da vsi sistemi na svetu – torej tudi zahodni sistemi z ZDA – zasledujejo in poskušajo uresničevati svojo dominantno ideologijo. Še več, ugotovili so, da so ZDA s svojim izobraževalnim in informativnim sistemom ter političnimi institucijami vsaj toliko ideološke kot LR Kitajska in kot je bila nekoč Sovjetska zveza. Strinjali so se, da kot ideološki in politični instrument, ki ga uporabljajo države za (ideološko in politično) indoktrinacijo svojih državljanov, prisega ameriških učencev ameriški zastavi in ustavi (Pledge of Allegiance*) ni bistveno drugačna od gesla »Za domovino s Titom naprej!«, ki smo ga poznali v nekdanji Jugoslaviji. Gre le za enega od številnih instrumentov, s katerimi države in (vladajoči) režimi po svetu promovirajo svoje ideologije, patriotizem in uradne iluzije o svoji podobi in naravi. Med pomembnejšimi drugimi orodji, ki služijo temu namenu, omenjam (zasebne, državne in/ali javne) izobraževalne institucije in sisteme ter njihove kurikule, politične in oblastne institucije, uradne politike, informativne medije, na katere lahko vplivajo, politično/ideološko (pogosto tudi kulturno in ekonomsko) propagando, uradne zgodovine in njihove interpretacije zgodovinskih dogodkov, procesov in razvoja …

Poleg držav in vladajočih režimov tovrstna orodja uporabljajo tudi drugi pomembni akterji, kot so religije, cerkve, verske organizacije in skupnosti, globalne korporacije in vplivni gospodarski akterji v posameznih okoljih … Čeprav nas države in režimi ter omenjeni akterji prepričujejo o nasprotnem, indoktrinacija in (politična) socializacija kot produkta svojega okolja nista in ne moreta biti ideološko nevtralni in popolnoma objektivni.

Vsi sistemi in režimi so produkti svojega časa in okolja ter obstoječih ideologij. Zlasti so pomembne dominantne ideologije v svojem času in okolju, ki oblikujejo uradne režimske zgodovine in interpretacije zgodovinskega dogajanja ter promovirajo uspehe vladajočih režimov in oblasti. Ne preseneča, da vladajoči režimi in oblasti ter dominantne ideologije vedno trdijo, da služijo ljudem (sprva predvsem vladajočim slojem in podanikom, v novejši zgodovini pa državljanom in ljudstvu). Takšne iluzije so ljudem všečne.

Poražencev več kot zmagovalcev

Vsi sistemi in režimi v človeški zgodovini proizvajajo zmagovalce, poražence in žrtve. Zgodovinsko gledano je bilo in je še vedno poražencev več kot zmagovalcev. Sistemi in režimi so predvsem instrument vladanja, ohranjanja in krepitve moči, oblasti in monopolov vladajočih elit. Vladajoče elite in režimi ter njihove dominantne ideologije, ki se zavedajo pomena pravnih in ekonomskih sistemov za (re)distribucijo bogastva, promovirajo in uveljavljajo takšne rešitve, ki jim najbolj ustrezajo. V antiki in fevdalizmu so status in položaj posameznika in družbenih slojev določali predvsem izvor in nasledstvena pravila, pripadnost in premoženje. Po razglasitvi načel enakosti in enakopravnosti in z uveljavljanjem (sodobne) demokracije v obdobju kapitalizma se je formalno zmanjšal pomen izvora za status in položaj posameznika v družbi, pomen zasebne lastnine in premoženja pa se je povečal.

Poraženci in žrtve sistema so tisti, ki nimajo. Bogati in druge elite poražence in žrtve sistema prepričujejo, da so sami krivi za svojo situacijo in položaj, ker niso uspeli, čeprav so formalno enakopravni. Vendar nas zgodovinske izkušnje učijo, da so si morali neprivilegirani posamezniki, skupine in sloji svojo formalno in dejansko enakopravnost ter vključenost v sistem izboriti. Zaradi nasprotovanja vladajočih elit je bil praviloma ta boj dolgotrajen in težak, pa tudi negotov. Zato pričakujemo, da bo tudi boj tistih, ki so zdaj izključeni in so poraženci in žrtve obstoječih sistemov in režimov, dolg, težak in negotov. Kot v zgodovini bosta tudi v tem boju ključni njihova vztrajnost in solidarnost med njimi in drugimi, ki jih v boju podpirajo.

Dan spomina na žrtve vseh sistemov in režimov

Zahodne ideologije, zlasti tisti na desnici v zahodnih liberalnih in iliberalnih demokracijah, pogosto govorijo o žrtvah avtoritarnih in totalitarnih sistemov in režimov ter ideologij, kot so fašizem, nacizem in komunizem. Poudarjajo kršitve človekovih pravic. Zato je leta 2009 evropski parlament razglasil 23. avgust, ko je bil leta 1939 podpisan sporazum Molotov-Ribbentrop, za evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Zaradi specifičnih zgodovinskih izkušenj v vzhodni in srednji Evropi poudarjajo predvsem žrtve komunizma in komunističnih režimov in redkeje omenjajo žrtve fašizma in nacizma. Ker obstajajo premaganci in žrtve tudi v vseh drugih obstoječih in zgodovinskih sistemih, vključno z liberalnimi in iliberalnimi demokracijami, bi bilo smiselno razmisliti o dnevu spomina na žrtve vseh sistemov in režimov, ki bi ga lahko praznovali 23. avgusta. Med premagance vseh sistemov in režimov sodijo tisti, ki nimajo, med žrtvami teh sistemov in režimov pa so tisti, ki so utrpeli krivice (vključno s sodnimi zmotami), in žrtve nasilja, ki ga povzročijo državne institucije ali ga tem ne uspe preprečiti.

Če upoštevamo njegove posledice za družbo, okolje, naravo in podnebje, menim, da bi med sporne ideologije, sisteme in režime poleg fašizma, nacizma, komunizma in drugih totalitarizmov ter avtoritarnih režimov morali uvrstiti tudi kapitalizem, zlasti finančni kapitalizem, kakršen se je uveljavil v zadnjega pol stoletja. Vplivi in posledice kapitalizma, ki zaostrujejo podnebne spremembe, predstavljajo grožnje za preživetje človeštva in sploh življenja na Zemlji. Vemo, da stalna in neomejena gospodarska rast na omejenem planetu ni možna in vodi v katastrofo. Kljub mednarodnopravnim obvezam iz podnebnih sporazumov vladajoči režimi še vedno prisegajo na gospodarsko rast, ki jo razglašajo za svoj uspeh, ki (raz)rešuje vse krize. Ker se bojijo pričakovanih negativnih odzivov prebivalstva, obstoječi režimi niso pripravljeni prevzeti odgovornosti za preobrazbo gospodarstva in za uveljavljanje vzdržnega in trajnostnega razvoja.

Najvišji etični standardi

Sistemi in režimi, ki se razglašajo za demokratične, bi se morali truditi za enakopravno in polno vključevanje, integracijo, sodelovanje in participacijo vseh posameznikov. Občutljivi bi morali biti za sleherno kršitev človekovih pravic in (temeljnih) svoboščin ter storiti vse, kar je mogoče, da jo preprečijo. Zato bi morali vzpostaviti in stalno omogočati trajni vključujoč odprti javni dialog, ki omogoča vsem zainteresiranim (posameznikom, skupinam, društvom in različnim organizacijam) enakopravno sodelovanje v javnih strpnih in demokratičnih razpravah o vseh zadevah in temah, relevantnih za sedanjost in skupno prihodnost, za koncepte in strategije prihodnjega razvoja, ki mora postati vzdržen in trajnosten, pa tudi za razlaganje, razumevanje in vrednotenje preteklosti. Takšen dialog spodbuja strpno, vljudno in prijazno komuniciranje ter omogoča oblikovanje najširšega družbenega soglasja o ključnih temah.

Vključujoč odprti javni dialog je ključen za uresničevanje demokracije in uspešno delovanje demokratičnih institucij in celotnega sistema. Demokracija terja uveljavljanje najvišjih etičnih standardov vseh sodelujočih v dialogu in političnih procesih. To zlasti velja za izvoljene in/ali imenovane nosilce oblastnih funkcij, ki bi morali odstopiti takoj, ko se pojavi upravičen dvom o njihovi nepristranskosti in etični integriteti, tudi če niso kršili predpisov in niso ravnali nezakonito. Ko po odstopu dokažejo, da niso kršili predpisov in ravnali nezakonito, njihovo etično ravnanje utrjuje njihov družbeni ugled kot najboljša investicija za njihovo prihodnost.

Presoje o uresničevanju najvišjih etičnih standardov in integriteti posameznikov so subjektivne in ideološko pogojene. Zato dogajanja in situacije politični in ideološki partnerji in nasprotniki pogosto ocenjujejo različno. To velja tudi za presojo ravnanja, odgovornosti in integritete ministric in ministrov ter drugih voljenih in/ali imenovanih funkcionarjev, ki se pogosto izogibajo odgovornosti in ne odstopijo, ko se pojavi dvom o njihovi integriteti. Zato smo navdušeni, kadar funkcionar odstopi takoj, ko se pojavi vprašanje o njegovem ravnanju in integriteti, da bi preprečil morebitne dodatne negativne posledice in škodo, ki bi jih njegovo nedopustno in nesprejemljivo ravnanje lahko povzročilo instituciji, ki jo vodi.

*Besedilo te prisege se v sedanji verziji glasi: »Prisegam zvestobo zastavi Združenih držav Amerike, republiki, ki jo predstavlja, in nedeljivi naciji pod Bogom s svobodo in pravičnostjo za vse. / I pledge allegiance to the Flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.«

Prof. dr. Mitja Žagar (znanstveni svetnik na Inštitutu za narodnostna vprašanja in redni profesor na univerzah v Ljubljani in na Primorskem ter na Novi univerzi)