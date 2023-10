V svojem pisanju novinar navaja konkreten primer oblikovanja oddelkov prvega razreda na eni od ljubljanskih osnovnih šol, za katerega pravi, da ga sicer ne pozna podrobno, ga pa mestoma označi za getoizacijo. Zapiše, da gre za »znano zgodbo«, »tipično zgodbo, ki jo je slišal že pred leti«, da je »podobne zgodbe že slišal«, »da gre za pričevanja nekaterih staršev o obstoju nekakšne segregacije po etničnem načelu«.

Šolski svetovalni delavci, ki oddelke praviloma sestavljamo, se zavedamo, da ljudje o našem delu ne vedo veliko, zato želimo na tem mestu zainteresirani javnosti prikazati, kako dejansko poteka razvrščanje prvošolcev v oddelke.

Vsako leto iz Centralnega registra prebivalcev prek aplikacije Sokol v e-portalu ministrstva za vzgojo in izobraževanje pridobimo seznam otrok, ki imajo v našem šolskem okolišu prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. Okoliš, ki pripada posamezni šoli, določi ustanovitelj – občina, do hišne številke natančno.

Vse otroke na tem seznamu nato pisno povabimo k vpisu, saj je osnovna šola obvezna in imajo vsi otroci, ki izpolnjujejo kriterij prebivališča, pravico do vpisa.

Podatki, ki so nam v aplikaciji Sokol na voljo, so poleg imena, priimka in prebivališča še rojstni datum, državljanstvo, imena in priimki ter naslovi staršev (neredko se zgodi, da je na naslovu, ki spada v šolski okoliš, prijavljen samo otrok, starša pa živita nekje drugje ali celo vsak posebej – to zagonetko bi tudi veljalo reševati, a v kakem primernejšem trenutku).

Podatkov o etnični pripadnosti ni. Tudi ne o »jeziku, ki ga doma uporabljajo, vrsti verskih obredov, v katere so morda že bili iniciirani, nekaterih vrednotah, ki jih vsrkavajo v primarni družini«. Ravno tako ni podatkov, niti svetovalni delavci ne moremo, kot avtor sam kasneje posredno ugotovi, na podlagi priimka vedeti, ali je morda posameznik »višjega socialnega sloja« ali ne. Učencev torej ne umeščamo v razrede, ker so pripadniki neke skupine, in ravno tako jih ne obravnavamo drugače oziroma diskriminatorno, ker to niso.

Kriteriji, ki jih pri oblikovanju oddelkov upoštevamo, kolikor je le mogoče, so naslednji. Oddelke skušamo kolikor se da uravnotežiti po spolu, saj je to kasneje vezano na pouk športa, kjer so dečki in deklice ločeni. Potem upoštevamo podatke o otrocih s posebnimi potrebami, ki jih do takrat prejmemo. To so otroci, ki imajo že v vrtcu odločbo o usmeritvi ali pa so v postopku, da bodo odločbo kmalu prejeli. Morebitne posebnosti se pogosto pojavijo ali intenzivirajo šele kasneje med šolanjem in se z njimi ukvarjamo, ko jih zaznamo.

Z vsemi omenjenimi podatki svetovalni delavci ravnamo zaupno in pri svojem delu upoštevamo etične standarde in veljavno zakonodajo. Po svoji strokovni presoji poskušamo delovati v največjo možno dobrobit otroka in vse udeležene v vzgojno-izobraževalnem procesu obravnavamo s spoštovanjem.

Osnovna šola je obvezna in zajema celotno družbo nekega okolja. Je stična točka najrazličnejših posameznikov, tako tistih, ki se v njej šolajo, kot tistih, ki zanje skrbijo, in tistih, ki so v njej zaposleni. Vsak od naštetih vanjo vnaša svoje vsebine, vrednote, pričakovanja, želje in zahteve. Zato sicer lahko do neke mere deluje kot socialni korektiv in nudi varno okolje vanjo vključenim posameznikom, a je tudi sama podvržena vplivu vseh udeležencev in širšega okolja, iz katerega izhajajo.

Šola je le en steber integracije

Poseben primer predstavljajo otroci priseljenci iz drugih držav, saj ti ob prihodu v šolo praviloma ne govorijo slovensko in imajo v šoli zato pravico do podpore. Zaradi spreminjajočih se družbenopolitičnih razmer je učencev, katerih materni jezik ni slovenščina, veliko. Zaradi zgodovinskih okoliščin ter aktualnih ekonomskih razmer prevladujejo učenci držav nekdanjih jugoslovanskih republik. Še zdaleč pa niso edini.

Na tem mestu svetovalni delavci naslavljamo zgolj njihovo vključevanje v slovenski šolski sistem. Prisotnost otrok v šoli pa predstavlja le en vidik širše slike integracije priseljenih prebivalcev. Da bi bili tu kot družba uspešni, se morajo vključiti in sodelovati tudi drugi sistemi.

Začenši s prebivalcem prilagojenim urbanističnim načrtovanjem, socialno politiko in infrastrukturno podporo okolju, kjer se predvidevata gradnja stanovanj in množično priseljevanje družin s šoloobveznimi otroki. To pomeni zadostno število šol, dostopne zdravstvene storitve, poštne storitve, javni prevoz, prostor za rekreacijo, druženje, zelene površine, ponudbo kulturnih vsebin, trgovci in gostinci pa običajno najdejo pot sami. Omenjene zmogljivosti morajo biti materialno in kadrovsko podprte tako, da so njihove storitve prebivalcem dosegljive v nekem razumnem času.

Tu pozivamo pristojne ustanove, da se resnično potrudijo pri ustvarjanju kakovostnega bivalnega okolja za vse in zagotavljanju podpore tistim članom družbe, ki to resnično potrebujejo. Nenazadnje pozivamo celotno družbo k preseganju predsodkov ter spoštljivemu in iskrenemu odnosu do soljudi.

JASNA PLAHUTA, DŠSDS