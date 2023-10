#lestvica Najboljše restavracije v Afriki

Čeprav velja, da je Afrika najrevnejša celina, je v tistih krajih vseeno nekaj vrhunskih restavracij, tako vsaj menijo svetovne lestvice. Ocenjevalci v sistemu The World's 50 Best Restaurants (pred leti so za najboljšo kuharico na svetu razglasili Ano Roš, restavracijo Hiša Franko pa imajo na 32. mestu) so ocenili afriške restavracije na dveh različnih ocenjevanjih, na lestvici najboljših Bližnjega vzhoda in severne Afrike, na kateri sicer kraljujejo restavracije iz Dubaja, in na svoji vsakoletni klasični lestvici, kjer je zadnja leta vedno tudi kakšna afriška restavracija. Jasno, Michelinovi ocenjevalci v Afriki še niso bili, verjetno tamkajšnje države v nasprotju z našimi nimajo dovolj denarja, da bi plačale hranjenje, potne stroške, bivanje in še bogat milijonski honorar. Je pa seveda treba reči tudi to, da je vprašanje, koliko gostov več, še zlasti lokalnih, bi afriški lokali imeli, če bi jih omenili v francoskih vodnikih. Kakor koli, naša današnja lestvica je kompilacija različnih ocen in zgoraj omenjenih razvrstitev.