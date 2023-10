Milli Vanilli: O genijih in prevarantih

Lake Compounce v ameriški zvezni državi Connecticut je najstarejši, neprekinjeno delujoč zabaviščni park v Severni Ameriki. Odprli so ga leta 1846, a se poleg te impresivne obletnice lahko pohvali še z enim pomembnim datumom. 21. julij 1989 je namreč bil, kot piše na plošči v parku, dan, ko je bil »Milli Vanilli na odru Lake Compouncea ujet pri petju na plejbek«. V resnici ju takrat ni ujel nihče, ker 20.000-glava publika na to, da se je zataknil posnetek in kakih desetkrat ponovil najbolj znani verz iz enega največjih hitov dvojca Girl You Know It's True, niti ni odreagirala. Takrat je zares trznil samo Fab Morvan, francoski del nemško-francoskega Milli Vanilli, in zbežal z odra. Ucvrl jo je, ko ni več mogel poslušati zataknjenega »Girl You Know It's« in ko si je, kot je pojasnjeval leta kasneje, rekel, da ima dovolj. Dovolj pretvarjanja, dovolj prevare in dovolj popuščanja nemškemu producentu Franku Farianu, ki ju je ustvaril.