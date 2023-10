#intervju Katja Stergar,​ direktorica JAK: Če ne bomo pazili, lahko spet zlezemo v kot​

Na letošnjem Frankfurtskem knjižnem sejmu, ki se odpre prihodnjo v sredo in zapre 22. oktobra, bo Slovenija častna gostja, kar pomeni odlično priložnost za predstavitev slovenske književnosti, pa tudi slovenske likovne in glasbene umetnosti ter filozofije. Na sejmišču in po mestu se bo zvrstilo okoli 250 slovenskih dogodkov.