#intervju Anne Mangen: Šolstvo se je začelo bati izrazov dolgčas in disciplina

Branje na višji ravni je za človeka najmočnejše orodje za razvoj analitičnega in kritičnega mišljenja. Prav tako vadi metakognicijo in kognitivno potrpežljivost ter širi zmogljivost in usposablja kognitivno empatijo ter socialne veščine, brez katerih kot družba ne moremo obstajati. A znašli smo se na prelomnici. Digitalizacija krči naše zmožnosti razumevanja in globokega branja oziroma branja na višji ravni. Učenci želijo, da je pouk zabaven in lahek. Šole nas učijo prebrati, ne pa brati besedil.