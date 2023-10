Šotor

V nedeljo zjutraj sem na poti do garaže v med stanovanjske bloke in hotel stisnjenem majhnem parku zagledal nemajhen šotor, ki se je zaman poskušal skriti med redko posejanimi drevesi. Noč mu je nudila zavetje, jutro pa ga je hitro razkrilo premnogim okoliškim prebivalcem, katerih stanovanja so stala le nekaj metrov stran. Ko sem hodil mimo, sta tako ob šotoru že stala policista in zasliševala novega prebivalca parka, nedolgo zatem šotora ni bilo več kot tudi ne radovednežev na bližnjih balkonih in oknih. Vse je bilo ponovno tako, kot je vedno bilo, izpraznjeno in tiho, kot se za nedeljsko jutro v središču Ljubljane spodobi.