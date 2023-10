Gostilna na koncu vasi

Z ekspanzijo blaga široke potrošnje, ekonomizacijo mobilnosti človeštva, od dostopnih osebnih avtomobilov do nizkocenovnih letalskih družb, z razvojem tehnologije in množičnih medijev ter končno z omreževanjem v internet je svet na prehodu v novo tisočletje zares postal samo neka malo večja globalna vas. V vsaki vasi pa se vsi dobro poznajo med seboj: je to mogoče reči tudi za našo vas?