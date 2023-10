Od Afganistana do Brežic: Ena vojna na teden

Presenečenj je zdaj dovolj, da jih lahko postavimo v logično vrsto. Kaotičen umik ameriške vojske iz Afganistana je bil presenečenje. Bil je dovolj presenetljiv, da so zavezniške vojske in osebje civilnih institucij na hitro iskali letala, s katerimi bi tudi sami pobegnili. Presenečenje je bilo, da so čez noč talibani na mopedih in v sandalih prišli v Kabul, afganistanska vojska pa se je razblinila v nič.