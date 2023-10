Milijardna kakofonija

Objava ocenjene premoženjske škode je načeloma rutinsko delo. Znesek medijem sporočijo policisti ali gasilci, denimo po požaru ali hujši prometni nesreči. V naravnih nesrečah, kot so potres ali poplava, so ocene sporočale občine ali državne institucije. Tudi te so bile doslej dovolj nazorne, bralkam ter bralcem jih ni bilo treba poglobljeno utemeljevati.