Navdušeni patolog

Roland Sedivy pravi, da ne bi bil tipičen Dunajčan, če v njegovih genih ne bi bilo morbidnosti in ga smrt ne bi fascinirala. Navsezadnje pompozni in nenavadni pogrebi v sosednji državi sodijo pod Unescovo nematerialno kulturno dediščino. Sedivy je priznan univerzitetni profesor patologije, ki ima za seboj vrsto vodilnih funkcij v avstrijskih medicinskih ustanovah, svoje znanje pa je študentom posredoval na več medicinskih fakultetah, trenutno je profesor klinične in molekularne patologije na zasebni Univerzi Sigmunda Freuda na Dunaju.