Tisto, kar smo napovedovali minule dni, se je zgodilo. Petdesetletni Portugalec Joao Henriques ni več trener nogometašev Olimpije. Predsednik in lastnik kluba, Nemec Adam Delius, je odločitev sprejel po današnjem sestanku.

»Joao Henriques ni več glavni trener ljubljanske Olimpije. 50-letni Portugalec je Zmaje prevzel 1. junija in jih kasneje vodil na 21 uradnih tekmah. Zbral je devet zmag, štiri remije in osem porazov. Moštvo Olimpije je v času njegovega vodstva doseglo zgodovinski uspeh, hkrati je bil v tem obdobju opravljen tudi eden večjih prestopov v zgodovini kluba. Kljub vsem skupnim dosežkom sta se Joao Henriques in vodstvo NK Olimpija Ljubljana odločila, da se sporazumno razideta. Ob glavnem trenerju klub zapuščata še pomočnika Mauro Moderno in Jose Serrao. Henriquesu, Modernu in Serrau se iskreno zahvaljujemo za celoten doprinos v času vodenja Olimpije. Hvala vsem za nepozabno evropsko popotovanje in srečno v prihodnje,« je klub zapisal v sporočilu za javnost.

Olimpija zdaj pospešeno išče novega trenerja, ki ga bo morda predstavila v ponedeljek ob 11. uri, ko je klub napovedal izredno novinarsko konferenco. Na seznamu želja sta bila Hrvat Igor Bišćan in Urugvajec Gonzalo Garcia, ki je bil tudi želja Celjanov, vendar naj ne bi pokazala zanimanja za delo v Ljubljani. V zadnjih urah je po Ljubljani zaokrožila govorica, da je želja vodstva kluba nekdanji nemški reprezentant Miroslav Klose, ki je nazadnje vodil avstrijskega prvoligaša Altach. Ob menjavi trenerja je slaba novica za navijače Olimpije, da mora vratar Matevž Vidovšek na operacijo poškodovane izpahnjene rame, po kateri ga čaka nekaj mesecev rehabilitacije.