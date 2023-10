Kot so zapisali pri Olimpiji, je 50-letni Portugalec klub prevzel 1. junija in jih kasneje vodil na 21 uradnih tekmah. Zbral je devet zmag, štiri remije in osem porazov. Moštvo Olimpije je v času njegovega vodstva doseglo zgodovinski uspeh s prebojem v konferenčno ligo.

»Kljub vsem skupnim dosežkom sta se Joao Henriques in vodstvo NK Olimpija Ljubljana odločila, da se sporazumno razideta. Ob glavnem trenerju klub zapuščata še pomočnika Mauro Moderno in Jose Serrao. Henriquesu, Modernu in Serrau se iskreno zahvaljujemo za celoten doprinos v času vodenja Olimpije. Hvala vsem za nepozabno evropsko popotovanje in srečno v prihodnje!« so dodali pri Olimpiji.

Pri slednji so za ponedeljek ob 11. uri sklicali izredno novinarsko konferenco, na kateri bodo znane podrobnosti novih kadrovskih premikov v klubu. Kandidat za novega stratega ljubljanske zasedbe je po poročanju Nogomanie tudi nekdanji nemški reprezentančni napadalec Miroslav Klose, ki je v karieri igral za Homburg, Kaiserslautern, Werder Bremen, Bayern München in Lazio.

Zdaj 45-letni Klose je trenerski posel začel po igralski upokojitvi leta 2016, nato pa deloval kot pomočnik pri nemški reprezentanci in münchenskem Bayernu, nato je vodil njegovo ekipo do 17 let, nazadnje pa avstrijskega prvoligaša Rheindorf Altach. Dobrega pol leta pa je brez službe.