Marko Hatlak BAND je projekt, v katerem občinstvo umetnika spozna v povsem novi luči, predstavi se kot harmonikar in kot pevec. Ob sebi je zbral vrhunske slovenske glasbenike, ki ga tudi navdihujejo s svojim delom, virtuoznostjo, pozitivnim nabojem, ustvarjalnim poljem, iz katerega izhajajo. Navdih, ki ga črpa pri Jamiroquaiju, Michaelu Jacksonu, Stevieju Wonderju, Philu Collinsu, Michaelu Camilu, Princeu in nežnih baladah velikanov rockovske glasbe, prevaja v energično, zabavno, ritmično, plesno in mladostno glasbo, o ustvarjalcu pravijo organizatorji koncerta, ki bo v soboto, 21. oktobra, v Kinu Šiška. Kot gosta bosta tam nastopila tudi Vlatko Stefanovski in Tinkara Kovač, na njem pa bo Marko Hatlak predstavil novosti s prihajajočega albuma Lovilec sanj, in odigral tudi skladbe z albuma Ko ni noč in ni dan iz leta 2018.

Marko Hatlak glasbo raziskuje s harmoniko, je strasten, občinstvo skuša začarati z glasbo. Odraščal je v Idriji, že pri šestih začel obiskovati glasbeno uro, kjer se je na urah harmonike včasih preizkusil tudi s kitaro in bobni. Izobraževanje je po srednji glasbeni in baletni šoli nadaljeval v Nemčiji, kjer je podiplomski študij zaključil pri slovitem profesorju Stefanu Hussongu.

V več kot 15 letih aktivnega koncertiranja doma in na tujem je igral z Moskovskim filharmoničnim orkestrom, z Jenskimi filharmoniki, s simfoniki RTV Slovenija, videli smo ga v zasedbah Terrafolk, Distango, Funtango, Tango Compás, Kapobanda. Sodeloval je s priznanimi avtorji z vseh vetrov – Joss Stone, Magnificom, Tommyjem Emmanuelom, Vlatkom Stefanovskim, Stefanom Milenkovichem, Iztokom Mlakarjem ...