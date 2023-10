Gregor Koštomaj se je v svetu alpskega smučanja uveljavil kot trener Ilke Štuhec, ki se je z njim prebila v svetovni vrh ter dosegla največje uspehe. Po koncu sodelovanja z Mariborčanko se je preselil v moško reprezentanco, kjer je bil v zadnjih sezonah glavni trener hitrih disciplin. Večjih uspehov slovenska reprezentanca pod njegovim vodstvom ni dosegla, imela pa je nekaj prebliskov, ki so obrodili sadove garaškega dela. Po koncu lanske sezone si je Celjan našel novi izziv. Znova se je preselil k alpskim smučarkam, kjer je postal glavni trener tehničnih disciplin, pod svojim okriljem pa ima Andrejo Slokar, ki se vrača po enoletni odsotnosti, in Ano Bucik.

Glavni trener postal po odhodu Sergeja Poljška

»Zgodaj spomladi smo se znotraj panoge za alpsko smučanje začeli dogovarjati, kako naprej. Sprva sem sprejel službo ob Sergeju Poljšaku, ki je uspešno opravljal vlogo glavnega trenerja. Kmalu zatem se je Sergej odločil, da sprejme novi izziv pri moških. Po sestankih z Miho Verdnikom (vodja panoge za alpsko smučanje, op. p.) in Janezom Slivnikom (vodja reprezentanc, op. p.) sem se odločil, da sprejmem vlogo trenerja. Z Denisom Šteharnikom imava pod okriljem vsak po dve alpski smučarki (Šteharnik deluje z Meto Hrovat in Nejo Dvornik, op. p.), jaz pa hkrati skrbim še za logistiko in organizacijo,« je začel pogovor Gregor Koštomaj ter na vprašanje, kako dobro je v preteklosti poznal Primorki, s katerima sodeluje na treningih, odgovarja: »Z Ano sem delal v mladinski konkurenci, z Andrejo pa sem v sodelovanju z njenim nekdanjim trenerjem Boštjanom Božičem opravil nekaj treningov v hitrih disciplinah, ko sem bil trener pri moških.«

Novi glavni trener v slovenski reprezentanci podobno kot vsi drugi stanovski kolegi poudarja, da je v alpskem smučanju glavna težava, kje najti dobre razmere za trening, saj v Evropi kronično primanjkuje snega. Treningi na južni polobli v poletnih mesecih so potekali dobro, težave je imela le Meta Hrovat, ki se je zaradi težav s hrbtom predčasno vrnila iz Južne Amerike. »Snega je v omejenih količinah le na avstrijskih in švicarskih ledenikih, a to je težava, s katero se soočamo vsi, ki si služimo kruh v alpskem smučanju. Kar zadeva moje nove funkcije, lahko rečem, da je dinamika dela drugačna. V hitrih disciplinah je bila bolj umirjena, sedaj pa je prisotne nekaj več nervoze. S svojim karakterjem skušam stvari umiriti,« priznava Gregor Koštomaj.

Treniranje Andreje Slokar mu pomeni izziv

Po novem je trener Andreje Slokar, ki slovi kot športnica z najvišjimi ambicijami. Ajdovka je zaradi poškodbe kolena izpustila vso minulo zimo, njeni športni apetiti pa ostajajo najvišji. Koštomaj je v preteklosti že delal z eno najboljših alpskih smučark na svetu Ilko Štuhec, zato ima na tem področju izkušnje. »Andreja je nedvomno šampionka z najvišjimi ambicijami. Pozna se, da je mlajša kot Ilka, ko je dosegala svoje največje uspehe. Pri Ilki so bile nekatere stvari samoumevne, pri Andreji se je treba z njimi ukvarjati. To je povsem razumljivo, saj se določene prvine pridobijo z dolgoletnim trenažnim procesom. Andreja je na vseh področjih zelo delavna in tekmovalna. Ilka je bila bolj umirjena, Andreja je bolj temperamentna. Treniranje Andreje mi pomeni izziv, ki se ga veselim in mi je v užitek,« je Koštomaj opisal primerjavo med Ilko Štuhec in Andrejo Slokar.

Za Ano Bucik je uvodoma dejal, da jo je sicer poznal iz mladinske kategorije, a je v vmesnem času odrasla. »Natanko ve, zakaj trenira in kakšni so njeni cilji. To je pohvalno in ni samoumevno. Tudi na treningih deluje precej umirjeno,« odgovarja Gregor Koštomaj. »Največja sprememba pri Ani Bucik je, da je bila predvsem v zadnjih sezonah navajena na samostojno delo, sedaj pa smo z Andrejo Slokar ekipa. Ker je v preteklosti že delala na takšen način, verjamem, da se bo kmalu navadila. Skrbeti moram za njeno umirjenost, da je ne zmotijo zunanji vplivi. Ano bi pohvalil, da odlično sodeluje tudi s serviserji, ne strinjam pa se z vašo opazko, da je pri tridesetih letih v jeseni svoje športne poti. Menim, da lahko svoje znanje še naprej nadgrajuje ter še dolgo posega po vrhunskih rezultatih,« je zaključil Celjan.

