Neznanci so ponoči večkrat streljali na hišo v stockholmskem predmestju Tullinge, pri čemer sta bili ubiti dve ženski. Po poročanju švedskega radia SVT je šlo za napad na sorodnike osebe, povezane s kriminalno mrežo. V času streljanja naj bi bili v hiši še en odrasel in trije otroci, ki pa v streljanju niso bili poškodovani.

Policija je sporočila, da so po incidentu aretirali dva osumljena uboja. Policisti preiskujejo, ali je bilo kaznivo dejanje povezano z nedavnim valom nasilja na območju Stockholma v zadnjem času.

Porast nasilja na Švedskem

Švedska se že več let spopada s kriminalnimi tolpami, ki se financirajo predvsem s trgovino z mamili in goljufijami, v zadnjem času pa so vse bolj nasilne.

Vlada v Stockholmu za boj proti tem tolpam pripravlja posebne ukrepe. Premier Ulf Kristersson je v četrtek po srečanju s parlamentarnimi strankami v prestolnici napovedal, da bodo te ukrepe sprejeli tri mesece prej, kot je bilo sprva predvideno, in sicer februarja ali marca prihodnje leto.

Med načrtovanimi ukrepi je uvedba posebnih območij, kjer bi policija lahko preiskala ljudi ali avtomobile, tudi če ni suma kaznivega dejanja. Razmišljajo tudi o prepovedi dostopa na določenih krajih ob določenem času.

Kriminalne tolpe, ki se med drugim ukvarjajo s trgovino z orožjem in mamili, so na Švedskem dejavne že leta, v zadnjem času pa so vse bolj nasilne. Večstanovanjske stavbe in hiše po vsej državi pogosto pretresajo eksplozije, streljanje na javnih mestih pa je v nekoč mirni državi postalo stalnica. Žrtve obračunov med tolpami so tudi naključni mimoidoči in ljudje, ki niso povezani s kriminalnimi združbami.

Septembra je bilo v nasilju tolp na Švedskem ubitih 12 ljudi, med njimi tudi mladoletniki, kar je največ od decembra 2019. Švedski mediji porast nasilja povezujejo z obračuni v tolpi, znani kot mreža Foxtrot, ki je razdeljena na dve rivalski skupini.