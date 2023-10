Večletna preiskava hrvaških oblasti je pred dnevi privedla do aretacije dvanajstih oseb na območju splitsko-dalmatinske županije ter petih v Nemčiji, kjer je kriminalna združba prav tako delovala. Gre za narko tolpo iz Splita z nekaj deset člani, ki so med decembrom leta 2019 in februarjem letos iz Južne Amerike v Evropo tihotapili kokain, na evropskih tleh pa ga preprodajali. »Osumljeni so še, da so iz Španije v druge evropske države tihotapili hašiš in marihuano,« so v poročilu zapisali na hrvaški policiji.

Kokain v vseh špranjah

Glavno besedo naj bi imel prvoosumljeni 43-letnik, ki je na območju Hrvaške, Španije, Nizozemske, Nemčije, Francije, Italije, Črne Gore, Kolumbije in Siere Leone v kriminalno združbo povezal več deset oseb, od katerih je vsaka imela točno določeno vlogo pri nabavi, tihotapljenju in preprodaji večjih količin kokaina, marihuane in hašiša. Policija je preboj v primeru dosegla z zasegom 905 ton kokaina septembra 2020, ko je španska Civilna garda v operaciji Falkuša na petnajstmetrski hrvaški jadrnici Majic pri Kanarskih otokih aretirala še tri Hrvate, ki naj bi delali za Balkanski narko kartel.

Kokain so našli povsod, kamor ga je bilo možno skriti – pod sedeži, pod posteljo, v omaricah … Šlo je za izredno kakovostno drogo, na črnem trgu vredno več kot 34 milijonov evrov. Ekipa je bila dotlej že dlje časa na poti, saj so februarja tistega leta izpluli iz Šibenika, se ustavili v Črni Gori, enkrat aprila pa se uspeli prebiti do Karibov. A od tam, torej po sicer ustaljeni poti, zaradi dodatnih sanitarnih inšpekcij plovil zaradi covida-19 paketov niso mogli peljati v Evropo. V pristaniščih droge namreč niso mogli niti naložiti, zato so se na staro celino vrnili praznih rok. Nato so sredi avgusta odpluli do Gvinejskega zaliva. Pošiljko so tam najverjetneje prevzeli s kake od ladij in to v mednarodnih vodah. Večina kokaina naj bi bila namenjena na španski in hrvaški črni trg.

Zasegli tudi na tone marihuane

Kriminalistično preiskavo so zatem razširili, saj so hoteli ujeti organizatorja in vodjo kriminalne združbe, obenem pa celotno tolpo tudi onesposobiti. V času, ko so jih nadzorovali, so ti dodatno nabavili 964 kilogramov marihuane in nekaj več kot sto kilogramov hašiša. Del tega so zaplenili v osmih policijskih operacijah v Španiji, Franciji in na Hrvaškem, šlo je za skoraj šesto kilogramov marihuane in 24 kilogramov hašiša. Nekaj kokaina je policiji uspelo zapleniti na Hrvaškem in v Nemčiji. Skupno vrednost zaseženih drog so ocenili na okoli štiri milijone evrov.

Pred dnevi so v Splitu in okolici izvedli dvajset hišnih preiskav, v njih pa našli in zasegli večjo količino denarja, orožje (puške, strojnico, strelivo, dušilci), osem vozil visokega razreda, pa tudi dokumentacijo, mobilne telefone ter pribor za tehtanje droge. S tem se je končala preiskava zoper devetnajst hrvaških državljanov, starih med 29 in 48 let, od tega je bila ena osumljenka, zoper katere so podali kazenske ovadbe. Dvanajst oseb so aretirali, pet jih je bilo nedostopnih, dve osebi pa sta že od prej v priporu. Sumijo jih združevanja v zločinsko skupino ter tihotapljenja, proizvodnje in preprodaje droge.